Stor affaldsfangst i Damhussøen

Søbunden gemte på lidt af hvert, da frivillige fra Garbage Run i weekenden fiskede intet indre end 115 kilo affald op ad vandet. Foto: BrianPoulsen/arkiv

indsamling af affald Søbunden gemte på lidt af hvert, da frivillige fra Garbage Run i weekenden fiskede intet indre end 115 kilo affald op ad vandet.

Af André Bentsen

En gammel barnevogn, medtagede cykellig og en masse andet tingel-tangel blev i weekenden hevet i land, da en lang række frivillige fra Garbage Run havde fået dispensation til at bevæge sig ud i Damhussøen i kajakker for at rense den store sø for alskens affald.

”Det er vildt imponerende. I har sammen fået renset Damhussøen for over 100 kilo affald,” lyd takken på Garbage Runs’ Facebookside, til de mange frivillige der alle havde afsat tid til at gøre en forskel.

Det lokalforankrede tiltag drives på frivillig basis og har eksisteret siden 2016. Garbage Run går i sin enkelthed ud på at kombinere motion og bevægelse med indsamlingen af affald i naturen og på Facebook oplyser Garbage Run, at der vil blive arrangeret lignende events i fremtiden.