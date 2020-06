Sprogblomster og blå violer

Bjørn Eriksen er født i Nyborg 1957. Har udgivet 14 album og 3 singler, og desuden som billedkunstner udstillet utallige steder både i indland og udland. Nu har han begået endnu et album. Foto: Red Foto: Red

Hvordan afslutter man en sang om en kærlighed, der aldrig slutter? Det spørgsmål har multikunstneren, Bjørn Eriksen stillet sig selv på versefødder i sin nye udgivelse; Sangen om dig.

Af André Bentsen

Sangen om dig handler om os alle sammen. På en måde i hvert fald, hvis man spørger den lokale kunstner, Bjørn Eriksen, der har skrevet titelnummeret på sin nyeste udgivelse, som en kærlighedssang, der aldrig slutter og i hvert fald er svær at gøre færdig.

”Fordi, der hele tiden er noget nyt, som føjer sig til historien.

Den 25. juni udgiver han på rekordtid sit 14. album med ballader, der toppes af demoer for symfoni nummer 5 og 6.

”Sangene på det nye album fortæller en fin historie om kærligheden, men har også mere samfundssatiriske tekster. Det handler om det at være menneske på godt og ondt,” siger Bjørn Eriksen, der ikke kan skjule sin fynske accent trods flere årtier i værkstedet i Rødovre.

Barndommen på Fyn, og det at flytte til København med sin fynske accent i bagagen, er da også et af temaerne. For der er mange temaer. Sangen ’En ny filejs’ er eksempelvis et tilbageblik til dengang, man skrev breve, og ikke sendte sms’er, når man slog op.

’Min lille blå viol’ udtrykker kærligheden til den elskede, som i sangen er en lille blå viol.

”Sangen har en smuk vemodig tone, og priser livet som noget man skal leve fuldt ud,” mener kunstneren selv.

Den danske sprog

Den samfundssatiriske ’Den danske sprog’ er smækfyldt med fejl af den slags, der har sneget sig ind i sproget.

”Hvorfor sige ’vi forstår, hvad hinanden siger’, når man kan nøjes med at sige: ’Vi forstår hinanden’ eller åbne op”, når man kan nøjes med; åbne,” griner Bjørn Eriksen lidt.

I følge sproget.dk forklares ’åbne op’ med, at noget kan virke forstærkende.

”Så åbne op betyder ‘åbne på vid gab’ eller ‘åbne på en voldsom måde’. Men op kan også virke modsat, så betydningen bliver ‘åbne på klem’ eller overført ‘give mulighed for’. Men morsomt er det, at man kan lukke op og lukke i, åbne op, men ikke åbne i,” siger han filosofisk.

Den sidste sang på albummet ’Ørerne i maskinen’ er en humoristisk betragtning af janteloven og dens betydning i dag. Der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen fik ’ørerne i maskinen’ da hun tillod sig at tale om at ’åbne Danmark op’. Men det kan man altså godt ifølge Dansk Sprognævn.

”I øvrigt mener de også, at hvis tilstrækkeligt mange danskere bruger en bestemt vending, som tidligere ansås som forkert, bliver den på den måde en korrekt del af sproget,” siger han med en slet skjult hentydning til avisens leg med og frygt for nye ord hver uge.

”Under alle omstændigheder er de mennesker som skaber noget i verden ofte taberne i janternes øjne, fordi de skaber, uden at tænke på berømmelse og penge. Vi har netop set meget tydeligt, at kulturen og kunstnerne kom i sidste række, da krisehjælpen blev fordelt. Bor vi i et sjælløst land,” spørger han uden at få svar.



Bjørn Eriksens nye album er altså både alvor og humor, men alvoren er ikke kun alvor, og humoren ikke kun humor, men underfundig og drillende. Bjørn Eriksen skriver alle tekster og melodier selv. Han synger og spiller alle instrumenter: guitar, klaver, fløjte, keyboard, mundharpe og bas.

Albummet kan høres til på samtlige streamingstjenester: Spotyfy, YouTube, Apple Music osv.