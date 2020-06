Slut med biler på Islev Torv

Forsøget igangsættes 22. juni, hvor der vil være lukket for kørende biltrafik på Islev Torv i begge retninger. Foto: BrianPoulsen/arkiv

islev torv I næste uge er det slut med bilos og parkerede biler på Islev Torv. Rødovre Kommune har besluttet at gennemføre et trafikforsøg med adgang forbudt for gennemkørende biltrafik.

Af André Bentsen

Fakta Rødovre Kommune lukker Islev Torv for biltrafik den 22. juni. Ved indkørslen fra Viemosevej-Sommerfuglevej opsættes der steler og i den anden ende undersøges det, om en lukning kan udføres med blomsterkasserne, der opsættes på torvet. Ved forsøgsperioden kan korttidsparkeringen på torvet derfor ikke benyttes. Kilde: Rødovre Kommune

”Intentionerne var gode, men det har ikke været specielt hensigtsmæssigt med biler på torvet,” fortæller formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S) om kombinationen af bløde trafikanter og ensrettet bilkørsel og parkeringspladser på Islev Torv.

Som led i etableringen af ID-Linjen valgte Rødovre Kommune tilbage i 2015, som et forsøg, at skabe mere sammenhæng i bydelen og en af løsningerne var at etablere korttidsparkeringspladser på torvet og åbne op for ensrettet kørsel. Siden har løsningen givet anledning til en del larm og ballade og som en konsekvens gennemfører Rødovre Kommune derfor nu et forsøg, hvor bilerne igen må finde andre parkeringsmuligheder, hvis der skal handles på torvet.

”Og dem er der heldigvis mange af. Der er stadig parkeringspladser bag ved bageren og kiosken,” siger udvalgsformanden, der kalder de sidste fem års bilkørsel på Islev Torv for spændende og udfordrende.

”Jeg synes at intentionerne var gode, men de blev ødelagt. Det var et forsøg i forbindelse med udførelsen af ID-Linjen, men reglerne er ikke blevet respekteret,” lyder det fra Jan Kongebro, der selv har oplevet og hørt fra naboer, torvebrugere og andre i lokalområdet, at der bliver kørt mod ensretningen, at korttidsparkeringerne ikke bliver overholdt og at nogle bilister tilmed at hang til speederfod hen over torvet.

”Og det går jo ikke. Det ødelægger de gode intentioner og samtidig er det en klar forhindring mod udeservering og aktiviteter som loppemarkeder,” siger han.

Arbejder på ny lokalplan

Der er ikke sat en dato på, hvor længe trafikforsøget skal vare, men erfaringerne, med lukningen af biltrafik giver, skal til efteråret danne grundlag for en videre debat om torvets fremtid, når Rødovre Kommune går i gang med de indledende øvelser til en kommende lokalplan for torvet.

Rødovre Kommune oplyser, at der senere vil blive indkaldt til et borgermøde, der skal være med til at sikre, at det er dem der bor og færdes i området, der får indflydelse på den endelige løsning.