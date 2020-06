Sløj indsats i genåbning

Det var ikke en særlig god præstation Avarta lagde for dagen, da de måtte se sig slået med 1-3 hjemme i Espelunden.

Af Mike Hjulmand

Endelig, endelig var fodbolden tilbage i Espelunden og selvom det ikke er toppen af dansk-fodbold, så har det bare sin helt egen charme at se fodbold i Espelunden. Desværre var det bare ikke en særlig hæderlig præstation som det grønklædte hjemmehold leverede. Avarta kom bagud i starten af første halvleg, men trods en udligning inden pausen, så sad man aldrig helt med følelse af, at det her var Avartas kamp. Et selvmål først og derefter et kæmpe koks i Avarta-defensiven endte med at sende alle tre point til de jyske gæster.

” Det er godt at være i gang igen og det er en helt anden gejst man har, men udfaldet er rigtig skidt. I første halvleg synes jeg egentlig, at vi gør det okay og ærgerligt vi ikke kommer foran. De ændrer lidt i anden halvleg og det er vi ikke gode nok til at indstille os på, ” fortæller en tydelig skuffet cheftræner Thomas Westh Hansen.

Det bliver kun hårdere

Inden dagens var Jammerbugten det eneste hold under Avarta i tabellen og det endte som bekendt med nul point til Thomas Wesths tropper, men det bliver ikke nemmere, hvis man kigger på stillingen, tværtimod. Avarta indtager nu rækkens sidsteplads og nu venter der endnu bedre modstandere end Jammerbugt.

” Vi ved godt, at vi skal op imod hård modstand, men vi kan lære i hver kamp og lære, hvad vi skal ligge på i vores spil, siger Westh Hansen ovenpå dagens 1-3 nederlag til Jammerbugt.



Avartas næste kamp er ude mod Brabrand lørdag den 20. juni.