Skifter tøj mellem hver patient

"Det er mere sikkert end nogensinde før at tage til tandlægen, så pas på med at gøre dine skader værre ved at blive væk af frygt for corona. Foto: Red

Sundhed Flere af Rødovres tandlæger, advarer ligesom de praktiserende læger imod, at frygten for coronasmitte, holder patienter hjemme og dermed forværrer deres sundhed og økonomi.

Af André Bentsen

Ligesom resten af landet, var tandlægerne i Rødovre i chok, da Danmark lukkede den 18. marts.

Aftaler blev aflyst, personalet sendt hjem og kun de allermest akutte planlagte operationer gennemført.

”Det var tilladt at foretage akut behandling og afslutte allerede igangværende arbejder. Men samtidig skulle vi jo udvise stor forsigtighed overfor de særligt udsatte og sårbare grupper – og dem har vi en del af i vores klinik. Fra fredag den 20. marts lukkede vi helt, og jeg tog telefonen med hjem og besvarede alle opkald hjemmefra. Og jeg var overrasket over, så få patienter der henvendte sig i den tid,” siger tandlæge Raili Jeppesen.

”Det er jo det samme mønster, man har set hos de praktiserende læger. Jeg tror simpelthen, at folks tolerancetærskel blev noget højere i den tid. Jeg havde kun ganske få akutte patienter inde til behandling i den tid, vi havde lukket klinikken. Det er faktisk ganske bekymrende, da vi ofte oplever akutte tilstande, der kræver behandling og smertelindring med det samme,” tilføjer hun og nævner kroniske sygdomme som caries og paradentose, der hos en del patienter kræver hyppige kontroller og behandling. En del af disse behandlinger blev ikke udført i nedlukningsperioden.

Erfaring med både HIV og hepatitis

Og det er der en grund til, vurderer tandlægen.

”De var bange for at blive smittet. Vi kunne mærke tilbageholdenhed fra folk. Selv personer med aftaler til akutte og uopsættelige behandlinger holdt sig væk, især de ældre, der er bange for at blive smittet var meget bange. Vi kan godt forstå det, men vi har et andet syn på smitterisikoen, fordi vi altid har levet med hepatitis og HIV, så vi ved, hvordan man håndterer risikoen,” forklarer Raili Jeppesen.

Hun understreger, at alle kollegaer i branchen i forvejen har et højt hygiejneniveau, men har skruet yderligere op for sikkerheden.

”Vi skifter tøj mellem hver patient, lufter ud og skifter rum og spritter af alle steder hele tiden. Derfor ville det være forfærdeligt, hvis folk med vigtige ting blev hjemme og deres situation forværres,” tilføjer Mia Simonsen, der også er tandlæge i klinikken på Medelbyvej.

Den nye virkelighed

Selvom det nu igen er muligt at gå til tandlægen er har virkeligheden ændret sig, som man også kan se på døren, hvor et skilt advarer imod at gå ind, hvis du har symptomer på sygdom, og pårørende bedes vente udenfor.

”Først og fremmest skal trafikken’ til klinikken begrænses, så der må kun være få patienter tilstede ad gangen. Vi har fjernet halvdelen af stolene i venteværelset, og alle blade og aviser er låst væk. Vi må heller ikke have vand og glas i venteværelset til vores patienter. Vi beder om, at der ikke kommer pårørende med ind i klinikken,” fortæller tandlægerne.

Der skal også sættes mere tid af til hver patient, fordi de nu skifter tøj mellem hver patient.

”Vi bruger også et hav af værnemidler: Handsker, mundbind og visir. Og altså skift af kliniktøj mellem hver patient. Vores vaskemaskine kører ganske meget i denne tid,” griner Raili Jeppesen, der fortæller, at priserne på værnemidler er skruet kunstigt op på grund af den store efterspørgsel, og det øger klinikkens udgifter mærkbart.

Men det er det hele værd, så folk igen kan få behandlinger.

”Jeg skal love for, at der har været utrolig mange akutte behandlinger siden genåbningen: Knækkede tænder, tandpiner og tandbylder. Så vi har travlt. Men det er rigtig godt for patienternes tandsundhed, at de igen må komme til eftersyn og behandling, nu skal vi bare lige have de sidste med, som ikke tør komme, så de ikke forværrer deres tilstand,” understreger hun.