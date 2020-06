Sikkerhedsafstand på kysserækken

Der er ensretning og plads mellem alle, når Atlas Biograferne igen tager imod.

Biograf Bare rolig, du kan godt bestille to billetter til dig og din kæreste uden, at I skal sidde langt fra hinanden, når biograferne igen er åbnet op for oplevelser i mørket. Til gengæld er der ensretning i baren, forskudte fremvisninger og ledige sæder ved siden af alle.

Af André Bentsen

Filmelskere landet over, og ikke mindst ansatte i biograferne har ventet længselsfyldt på, at der igen skulle tændes op for det store lærred. Det skete i torsdags under alle Sunhedsstyrelsens forskrifter.

I Atlas Biograferne betyder det, at man har ændret en del for at alle kan komme sikkert igennem den oplevelse det er at se film hver for sig, sammen med andre.

”Vi åbner ved at vise en masse film, men har taget forholdsregler. Der kan være 75 mennesker i loungen, så vi har sikret crowdcontrol ved at ensrette turen rundt i baren og i biografen,” fortæller Emil Mark Nørholm, der er direktør i Atlas Biograferne.

”Vi er sikre på, at vi også bliver klogere, efterhånden som tiden går og finder gode løsninger på det hele, men nu er vi i hvert fald klar til at byde alle velkommen og har fremtrykket ekstra rengøring,” fortsætter han.

Tomme sæder

Hvis du køber en billet kun til dig selv, vil sæderne ved siden af dig blive spærret. Køber en familie billetter sammen, får de afstand til de andre gæster. Så er der nemlig styr på sikkerheden.

”Der er langt mellem rækkerne her, så der er ingen problemer den anden vej. Samtidig har vi forskudt forestillingerne, så de ligger med en halv times mellemrum. Man kan fornemme på de sociale medier, at rigtig mange glæder sig til at komme igang igen,” siger Emil, der afviser, at alle de gode film er skudt til coronahjørne.

”Der er en del nye film på vej, eksempelvis ’Kød og blod’ med Sidse Babbet Knudsen og en dokumentar om Tarantino, men ja nogle af de største produktioner er blevet skubbet, men der er stadig en masse vildt fede film på programmet,” siger han.