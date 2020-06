Sender sommerhilsen til ældre på plejehjem

Det har været en særlig tid at starte i nyt job som borgmester, men sommeren er kommet og det lysner, mener Britt Jensen (S) Foto: Brian Poulsen

Sommerhilsen Corona har vendt op og ned på alting, og selvom der lokalt er lyspunkter at spore, sender borgmesteren en særlig varm tanke til især de ældre på plejehjemmene, der stadig mærker smittetruslen hårdt.

Af André Bentsen

Efter en hård nedlukning lysner det nu igen. Også lokalt, hvor samfundet lukker gradvist op, og vi kan igen være sammen uden den samme afstand som før. Man skal da heller ikke gå mange ture til byens grønne åndehuller eller kigge særligt længe på parkeringspladsen ved Rødovre Centrum, for at se, at sommerstemningen er ved at indfinde sig.

Det får nu Rødovres borgmester til at sende en særlig tanke til borgere og medarbejdere, der har været ramt af coronakrisen, men især også til de ældre medborgere på plejehjemmene, som i en lang periode var afskåret fra at få besøg.

”Men det gælder også mange andre. Det er ikke en rar følelse at få særlige sociale regler trukket ned over sig. Det strider mod vores menneskelige natur,” siger Britt Jensen (S).

Tak for indsatsen

Hun er med sine egne ord både stolt og fuld af beundring over den måde, som alle borgere og medarbejdere i Rødovre Kommune har håndteret corona-situationen.

”Tusinde tak til jer alle, fordi I har stået igennem de seneste måneders prøvelser. Det har været svært – og det er jo ikke forbi endnu. Tak fordi, I fortsat passer godt på jer selv og hinanden, og fordi I fortsat holder afstand. Jeg vil sende en særlig tak til alle vores dygtige medarbejdere i Rødovre Kommune, der har ydet en flot indsats for Rødovres borgere – fra de helt små i vuggestuerne til vores ældre på plejehjemmene,” siger Britt Jensen.

Vild start på jobbet

Det er ingen hemmelighed, at det har været en meget speciel tid at blive ny borgmester i Rødovre, og derfor så hendes start da også mærkbart anderledes ud, end ønsket.

”Jeg havde glædet mig til at komme rundt i alle dele af kommunen og møde så mange borgere som muligt ansigt til ansigt, besøge vores institutioner og hilse på kommunens medarbejdere. Men alle mine planer for den første tid blev ’skudt til hjørne’,” siger hun og tilføjer hurtigt:

”Jeg har en klar ambition om, at så mange som muligt skal inddrages i udviklingen af vores by. Men da store dele af samfundet har været lukket ned, har det naturligvis ikke været sundhedsmæssigt forsvarligt de seneste måneder. Det er vigtigt for mig at understrege, at det er udskudt – og ikke aflyst. Det er nemlig en stor styrke for et stærkt fællesskab som Rødovre, at det ikke kun er en borgmester eller en kommunalbestyrelse, der er med til at træffe de vigtige beslutninger.”

Rødovre skal være grønnere

En af de spændende opgaver, borgmesteren håber, at rigtigt mange vil være med til, er arbejdet for at gøre kommunen grønnere.

”Vi skal passe på den klode, som vi giver videre til de kommende generationer. I Rødovre skal vi gå forrest i den nødvendige omstilling af vores samfund, så vi lever mere bæredygtigt. Derfor skal vi arbejde aktivt med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling,” påpeger Britt Jensen.

”Et af de konkrete områder, hvor vi kan gøre det bedre, er på cykelområdet. Vi er den tredje tættest befolkede kommune i landet, og Rødovre ligger som et smørhul midt i hovedstaden – i cykelafstand til tusindevis af arbejdspladser og attraktioner. Det skal være både trygt og nemt at tage cyklen i Rødovre. Derfor skal vi have flere cykelstier, og vi skal gøre, hvad vi kan, for at gøre livet lettere for cyklisterne,” tilføjer borgmesteren, der håber, at rigtigt mange borgere vil være med til at arbejde med FN’s verdensmål og udvikle Rødovres nye cykelstrategi på den anden side af sommerferien.

Normale liv tilbage

Corona-tiden har samtidigt været en meget travl periode at blive borgmester i.

”I den første tid har jeg først og fremmest haft fokus på at håndtere corona-situationen sikkert og forsvarligt, så Rødovre kommer så godt som muligt igennem krisen. Rødovre Kommune har bl.a. fremrykket investeringer for mere end 38 mio.kr. for at hjælpe det lokale erhvervsliv og skaffe lokale arbejdspladser. Det er afgørende for mig, at projekterne bliver igangsat hurtigst muligt og frem for alt, at det er lokale firmaer med danske overenskomster, der får gavn af pengene,” cementerer borgmesteren og afslutter:

”Vi skal have det normale liv tilbage både menneskeligt og økonomisk. Det har været en svær tid for os alle. De seneste måneder har vist, at fællesskabet i Rødovre er meget stærkt. Lad os fortsætte med at hjælpe hinanden og passe på hinanden.”