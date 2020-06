Sender heksen af sted på livestream

Selvom du ikke kan møde op fysisk, er der stadig både underholdning, Sankt Hans og fællessang i Rødovre i år. Denne gang på nettet. Foto: Arkiv

Sankt Hans Rødovre Kommune nægter at aflyse Sankt Hans på corona. Istedet tænder man godt under bålet, så alle kan følge med i hekseflugten - hjemmefra.

Af André Bentsen

Der bliver både tryllet med kort og musik, når Rødovre Kommune åbner op for en historisk Sankt Hans.

For første gang nogensinde bliver arrangementet ikke for publikum rent fysisk, men kan istedet følges live på kommunens hjemmeside eller et link på Rødovre Lokal Nyts Facebookprofil. Og der er rigeligt at se.

Klokken 19.30 er der underholdning for børn med magi og trylleri, samt en familiekonkurrence ved Sunny Cagara. Konkurrencen handler om at kende Rødovre bedst, så der er god grund til at lege med og du kan vinde en tur i biffen. Der vil også være musikalsk underholdning af Verdensnavnet Mathias Heise og selvfølgelig borgmesterens båltale klokken 20.

Hun snakker kun i fem minutter, for så er det Rødovre Korskoles tur til at synge midsommervisen. Denne gang med undertekster, så alle kan synge med hjemmefra.

“Sankt Hans er noget, vi plejer at fejre i det store fællesskab på rådhusplænen. I år har vi alle været sammen på en anderledes måde for at bekæmpe smittespredning. Derfor hylder vi de små nære fællesskaber ved at give mulighed for, at man synger med hjemmefra,” siger Fritidskonsulent, Mugge Harck Lauridsen.