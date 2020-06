Politiker afviser bopælssnyd

Claus Gisselmann Olsen har meldt sig ud af Venstre, som derfor ikke længere har en person siddende i kommunalbestyrelsen. Nu beskyldes han for ikke at have boet i Rødovre.

Claus Gisselmann Olsen har meldt sig ud af Venstre, som derfor ikke længere har en person siddende i kommunalbestyrelsen. Nu beskyldes han for ikke at have boet i Rødovre.

Politik For et år siden meldte Venstre deres egen spidskandidat til kommunen, da man fik mistanke om, at han ikke længere boede i Rødovre, og derfor ikke kunne sidde i kommunalbestyrelsen. Siden har Claus Gisselmann Olsen haft sit navn på et dørskilt i Nyhavn, meldt sig ud af partiet og er blevet løsgænger. "Men jeg har hele tiden boet i Rødovre," understreger han.

Af André Bentsen

Fakta Ifølge Styrelseslovens § 3, jf. § 1, stk. 1, jf. § 1, stk. 4, CPR-lovens § 6, Kommunal– og regionalvalglovens § 102 er det en pligt for medlemmerne af byråd at have bopæl i kommunen. Dette betyder, at fraflytter man kommunen, så kan man ikke længere have en plads i byrådet. Ved midlertidig fraflytning i op til seks måneder kan man få sin plads tilbage ved tilbagevenden til kommunen. Der skal oplyses om midlertidigt fraflytning, inden der sker fraflytning fra kommunen, og forventningen om tilbagevenden skal meddeles byrådet. Det er registreringen i CPR-registret, som afgør, om der er fast bopæl i kommunen.

Man kan ikke repræsentere borgerne i Rødovre, hvis man ikke bor i Rødovre. Sådan er loven for kommunalpolitikere. En lov, der kun få gange har været udfordret af personer i andre kommuner, hvor bopælspligten kun tvivlsomt er blevet overholdt, da man skal bo flest dage i den pågældende kommune, man er valgt i, såfremt, man også overnatter andre steder.

Og det er præcis den bestemmelse, der for et år siden fik Venstre til at melde et af deres egne medlemmer til Rødovre kommune.

“Indledningsvist er vi nødt til at gøre opmærksom på, at Claus Gissemann Olsen ikke er medlem af Venstre. Vi kan ikke svare på, hvor han bor, men mens Claus var Venstres repræsentant i kommunalbestyrelsen har vi fra Venstres bestyrelse i starten af 2019 ageret på en borgerhenvendelse, som rejste tvivl om bopælen,” siger Karin Frøidt, der er formand for Venstres i Rødovre.

Været meget i Nyhavn

Faktum er dog, at Claus Gisselmann Olsen i lang tid har haft sit navn stående på døren i Nyhavn og siden sidste sommer har postet billeder på Facebook, der viser en noget anden udsigt end den, man kan se fra Rødager Allé, hvor han har adresse.

Det er der ikke noget ulovligt i, så længe han har taget bilen eller cyklen tilbage til Rødovre og sovet flere gange, end han har gjort i indre by.

Noget flere anonyme kilder har sået tvivl om over for Rødovre Lokal nyt.

“Før så man ham altid i centeret, i supermarkedet eller i træningscenteret. Det er der aldrig nogen, der gør mere,” lyder påstanden.

Selv afviser hovedpersonen al kritik.

“Min hustru og jeg har haft en virksomhed sammen. Derfor har vi haft en lejlighed og et kontor derinde, men det har været min hustru, der har drevet det,” fortæller Claus Gisselmann Olsen, der i dag er løsgænger

“Vi har en virksomhed, så derfor har vi haft en lejlighed og kontor derinde og brugt stedet i weekenderne, men vi har hele tiden boet i Rødovre,” understreger Claus Gisselmann Olsen.

Nu har coronavirus lukket virksomheden og muligvis også fremtidige spekulationer, om hvorvidt, han kan repræsentere borgerne i Rødovre og modtage de mange penge, der følger med opgaven.

I Venstre understreger man, at man har ladet det være op til den tidligere borgmester, Erik NIelsen (S) at håndtere anklagerne.

“Venstre i Rødovre fik i slutningen af februar 2019 en henvendelse fra en borger, som ønskede at være anonym. Borgeren anmeldte, at Claus Gissemann Olsen havde reel bopæl i København. Efter en intern drøftelse besluttede en enig bestyrelse, at vi ikke kunne sidde henvendelsen overhørig, og vi så os nødsaget til dels at bede Claus Gissemann Olsen om at erklære sin faktuelle adresse, og dels at videregive informationen til borgmesteren og til kommunaldirektøren. Vi overlod det således til borgmesteren at afgøre om bopælspligten var overholdt. Vi ønsker orden i egne rækker,” udtaler Mikkel Molin (V) i et svar til Rødovre Lokal Nyt.

Ingen kommentarer

Vi ville gerne have hørt Rødovre Kommune, præcis, hvordan de sikrede sig, at Claus Gisselmann Olsen rent faktisk også boede i Rødovre i den pågældende periode, men fra kommunens side har man ingen kommentarer til sagen, der i tilfælde af beviser for snyd, vil være at betragte som socialt bedrageri.

En af avisens anonyme kilder har selv stemt på Claus Gisselmann Olsen ved sidste valg. Han forstår ikke, hvordan han kan have beholdt sin plads i kommunalbestyrelsen på Venstres stemmer, hvis der overhovedet er den mindste tvivl om, at han bor i byen.

“Men det gør jeg og jeg afviser på det strengeste anklagerne,” understreger Claus Gisselmann Olsen, der har siddet i det lokale byråd for Venstre i 14 år og først blev løsgænger efter valget.

Her meddelte han efterfølgende, at han hverken ville genopstille eller lade mandatet gå tilbage til Venstre, da han meldte sig ud af partiet.

Demokratisk problem

I kølvandet på rygterne har Lokal Nyt derfor igen spurgt Venstre, om det er urimeligt, at Claus Gissemann Olsen sidder i kommunalbestyrelsen på Venstres stemmer?

“Claus Gissemann Olsen sidder i kommunalbestyrelsen på Venstrevælgeres stemmer, men han har valgt at melde sig ud af partiet og er således nu løsgænger.Det altid er et demokratisk problem, når folkevalgte skifter parti eller melder sig ud efter de er valgt på listestemmer.Deter naturligvis virkelig ærgerligt, at vi således ikke er repræsenteret, og vi havde meget gerne være denne situation foruden,” skriver Venstre i et officielt svar.

Et tidligere medlem af Venstre i Rødovre, der gerne vil være anonym, afslører imidlertid, at man allerede i forbindelse med sidste folketingsvalg lavede sjov med, at Claus Gisselmann Olsen var flyttet til Nyhavn.

“Den ene dag kom Helle Skaarup (tidligere medlem af KB for Venstre, red) hen og spurgte: ‘Er det fordi, han ikke bor i Rødovre’ og der var en fra Socialdemokratiet, der har spurgt os, om han må sidde i kommunalbestyrelsen, når han ikke bor i Rødovre. Det er da også pudsigt, at han melder sig ud af partiet og ikke vil genopstille, da vi skriver til kommunen om det,” siger avisens kilde.

Også disse anklager afviser Claus Gisselmann Olsen kategorisk.

“Jeg vil ikke bruge tid på de beskyldninger. Der er måske nogen i Venstre, der er har ondt i røven over, at jeg blev løsgænger, men jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke stiller op næste gang. Jeg er nået den alder, hvor der skal nye kræfter til i kommunen. Det sagde jeg allerede lige efter valget, hvor jeg kunne se, det ikke gik så godt for Venstre,” slutter han.

Bopælspligt