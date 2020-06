Ny Islev-frisør har plads til hele familien

Det har været en vild beslutning at åbne i et helt nyt boligområde - og coronakrisen har ikke gjort det nemmere - siger Charlotte Saxkjær, der dog har haft stor succes med præcis samme forretningsmodel på Islands Brygge.

Frisør Det kan virke som en uoverskuelig fugleredde at starte en butik op midt i et nybyggeri kun beboet af tilflyttere, men end ikke coronakrisen kan få frisøren Charlotte Saxkjær til at ryste på hånden.

Af André Bentsen

Alle sikkerhedsforanstaltninger er i brug, så både kunder og ansatte kan føle sig trygge, når du bestiller hos tid hos Saxkjær på Møllevangen i Islev.

Udefra kan man ikke se, hvor stort og flot der egentlig er inde i lokalerne, men det skyldes, at vi har valgt indgangen fra beboelserne i den nye del af Islev. Kommer man ude fra Slotherrensvej bliver man mødt af et kæmpe glasparti, der åbner op ind til en kæmpe salon med massser af arbejdsstationer.

Alligevel er fokus på, at man skal føle sig hjemme. Musikken sniger sig ud af højtalerne, kaffemaskinen brumler i baggrunden og der fortælles røverhistorier hen over stolene.

“Hos Saxkjær er vores kunder i fokus, men også et sted, hvor man kan koble af og nyde et øjebliks forkælelse langt væk fra hverdagens mange opgaver,” siger indehaveren Charlotte, der har det frisørkærlige efternavn; Saxkjær.



Elsker at starte nyt

For 13 år siden startede hun sin salon midt i et nyt beboelsesområde på Islands Brygge.

Dengang var der heller ingen mennesker eller andre butikker i området, der i dag er blandt et af de allermest populære om sommeren i hele Danmark.

“Der var ingenting dernede dengang, så der byggede vi alting op fra bunden, og nu er der pludselig 10.000 kunder,” siger hun og tænker lidt over, hvorfor det er så sjovt at starte noget nyt. “Det kunne være en iværksætterdrøm for mig, hvis det samme skete her. Succesen kommer ud fra hvem man er. Jeg er sådan en type, der godt kan lide at se ting blomstre op. I forhold til at være iværksætter og arbjdsgiver, er det vigtigt at skabe de rigtige rammer, så kommer kunderne også bagefter.”

Men hvorfor så lige i Islev?

“Jeg har mange kunder, som har fulgt med mig i mange år, der nu bor herude i området. Jeg kan godt lide, at jeg kender det, men det er også vigtigt, at der kommer mange nye ting her. Der er plads til rigtig mange herinde, så der skal selvfølgelig også mange kunder til, at det bliver en succes, men jeg har en god mavefornemmelse, også når Letbanen en dag kommer,” siger Charlotte Saxkjær.

Hun kommer oprindeligt fra Ballerup og bor i dag tæt på den nye klinik i Rødovre.

“Så jeg kører forbi mange gange hver dag, og så sidste år tog jeg beslutningen, da de her lokaler stod klar,” forklarer hun.

I dag er der 12 frisører ialt i de to klinikker, hvoraf fem er elever.

“Det betyder meget for mig,” siger hun og viser et stort diplom fra sidste år, hvor hun blev nomineret i en særlig elev-konkurrence.

“Branchen er stram i forhold til at få ansatte, da der ikke bliver uddannet nok elever. Selv har jeg fem lige nu og har uddannet lige så mange. Det er kloge hænder og en vigtig del af arbejdet og samfundet,” mener Charlotte Saxkjær, der ikke tror folk bliver skræmt væk af, at man har unge mennesker i butikken.

“Jeg gør mit for at få uddannet nogle rigtig dygtige elever. Vores kunder kan godt lide, at der er et flow af andre mennesker herinde, men også flere ansatte, som kan noget forskelligt,” siger Charlotte, der har valgt at bruge mest tid i Rødovresalonen, men stadig pendler mellem de to forretninger.

Det har givet travlhed i programmet, men der har alligevel været tid til at dele flyers ud i lokalområdet og lære det endnu bedre at kende.

“Jeg synes jeg kan se et generationsskifte her. Der er mange nye huse igang med at blive opført, så det giver mig jo blod på tanden, da vi meget gerne vil kunne hjælpe hele familien med deres hår. Der er kakao, i-Pads og slikpinde til børnene, så vi har plads til, at hele familien kan klippes samtidig,” griner hun.