Ny chef for børn og kultur

Rødovre Kommune har ansat Camilla Niebuhr som ny børne- og kulturdirektør. Hun kommer fra en stilling som direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Foto: RK

NY CHEF Det er en erfaren leder, Rødovre Kommune får i stolen Børne- og Kulturforvaltningen. Hun skal blandt andet sikre fokus på de mange nye børn i byens institutioner.

Af André Bentsen

Navnet på Rødovres nye børne- og kulturdirektør i Rødovre Kommune er Camilla Niebuhr. Den 46-årige topchef kommer fra Københavns Kommune, hvor hun har været direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen med ansvar for blandt andet dagtilbud og skoler. Et område, der har stort fokus i Rødovre, som vækster voldsomt i disse år med masser af nye indbyggere – også de små af slagsen.

”Rødovre Kommune oplever stor tilflytning i de her år. Vi har investeret massivt i daginstitutioner og skoler, så der er plads til alle og gode forhold for børnene. Rødovre er en velfærdskommune, så det er et område, vi prioriterer meget højt. Det kræver den helt rigtige kvinde på opgaven, og det er jeg sikker på, vi får med Camilla Niebuhr,” siger borgmester Britt Jensen.

Flot CV

Camilla Niebuhr er en erfaren kommunal leder. Hun har siden 2015 været direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen og før det kontorchef i samme forvaltning. Hun har desuden været ministersekretær i Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet samt politisk konsulent i Kræftens Bekæmpelse.

”Rødovre er en veldrevet kommune i vækst. De faglige ambitioner er høje. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme med på holdet og bidrage med det, jeg kan”, siger Camilla Niebuhr.

Camilla Niebuhr afløser Jette Egholm, der er gået på pension.