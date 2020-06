Nu kan du igen gå på vandet

Martin (tv) og Casper holder en fortjent pause efter at have brugt morgenen på at få broen ud i vandet. Foto: Red

Damhussøen Efter flere års usikkerhed kan du fra onsdag den 17. juni igen benytte broen, i Damhussøen. Eller det vil sige en helt ny bro, der er en tro kopi af den gamle.

Af André Bentsen

”Dyre is og god udsigt.” Håndværkerne fra Gladsaxe Bygningsentreprise har i de sidste mange uger knoklet med at gøre en ny bro i Damhussøen klar til brug. Det har givet en lidt sjovere udsigt end normalt, men kostet dyrt i frokostpenge, da arbejdet er stået på lige ved siden af det infamøse ishus. Selv kalder de tjansen for en af de sjovere opgaver.

”Den skal laves korrekt i forholdet 1 til 1, så vi har målt hver eneste stump op efter den gamle, da der ikke er nogle tegninger af den mere,” fortæller Kim Malmstrup.

Motionister og romantiske vandrere rundt om søen har i næsten to måneder kunne se arbejdet tage form og onsdag morgen klokken 6 begyndte en kran fra BMS at hejse broen ud i vandet.

”Vi skal lige bruge et par dage mere til at samle den, men senest onsdag den 17. Juni skulle den være klar til at man gå på den,” fortæller,” Martin Severinsen, der sammen med kollegaen Casper Kura har nydt at lave gammeldags håndværk, når det er bedst.

”Det er rart at arbejde med rigtigt materiale. Det er rigtig træ. Tømmeret kommer direkte fra savværk i Ølstykke. Det er specielle mål. Det er lærke- og egetræ, der kan tåle at stå ude om natten. Den anden bro er fra det sidste årtusinde.

Sejlklubben var bekymret for børn på broen, og der var vand i de ting, der får broen til at flyde,” siger Casper inden Martin stjæler taletiden:

”Der var også flere steder, hvor der ikke var noget træ tilbage, hvor sømmene bare hang. Den faldt fra hinanden, da vi løftede den over på arbejdspladsen ved siden af Ishuset.”

Som alle andre, der har gået tur på grænsen til Rødovre oplevede de pludselig en massiv invasion af kryb og insekter.

”Det sagde bare bang, og så var der milliarder af små dyr i luften. Det gjorde det lidt specielt at arbejde her, men udsigten var det hele værd, også selvom isene løber op,” griner de.