Nu åbner rådhuset

Nu kan du igen møde fysisk op på rådhuset - men kun, hvis du har bestilt tid først. Foto: Brian Poulsen

Genåbning Det er slut med at forklare sit problem over telefonen til kommunen. Mandag åbnede Borgerservice og Teknisk Forvaltning igen for fysisk fremmøde, men du skal huske at bestille tid først.

Af André Bentsen

Sådan får du personlig betjening Hvis du ønsker personlig betjening i Borgerservice eller i Teknisk Forvaltning, kan du ringe til Rødovre Kommunes kontaktcenter på tlf. 36 37 70 00 på alle hverdage mellem kl. 9 og 14. Du kan også booke en tid til betjening i Borgerservice direkte på Rødovre Kommunes hjemmeside, rk.dk. For Rødovre Jobcenter gælder det fortsat, at ledige ikke skal møde op i jobcentret. Alle ledige bliver kontaktet direkte i deres e-boks. Samtaler afholdes fortsat digitalt eller telefonisk. Du kan finde mere information på rk.dk.

For at begrænse smittefare er det vigtigt, at man bestiller tid inden man bare dukker op på rådhuset.

Selvom Borgerservice og Teknisk Forvaltning mandag igen åbnede op for at tage imod borgerne fysisk, skal man bestille tid telefonisk eller direkte på kommunens hjemmeside først.

I forbindelse med nedlukningen af samfundet for at begrænse smittefaren med corona-virus har Rødovre Kommune nemlig været nødt til at begrænse det fysiske fremmøde. Der har i hele perioden været åbent for telefoniske henvendelser i Borgerservice og Teknisk Forvaltning, men fysisk fremmøde har kun været muligt i akutte situationer.

”Nu har vi endelig fået mulighed for at åbne igen. Vi har forberedt os godt, så medarbejderne står klar fra dag 1 til at hjælpe. Nedlukningen i de seneste måneder har betydet, at Rødovre Kommune skulle begrænse de personlige henvendelser. Medarbejderne har de seneste måneder gjort alt, hvad de kunne for at gøre det så godt for borgerne som muligt. Vi glæder os til at kunne give borgerne en endnu bedre service,” siger borgmester Britt Jensen.

Hun forklarer, at det stadig er af sikkerhedsmæssige hensyn, man skal booke en tid, inden man møder frem.