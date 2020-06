Lyssignaler sikrer trafik ved letbanen

Det er her på kommunegrænsen, at letbanen gør holdt ved Rødovre. Nu skal lyssignaler langs hele banen sikre, at trafikken flyder bedre. Foto: Arkiv

Letbanen Nye lyssignaler på letbanen skal give bedre fremkommelighed for alle. Det mener Hovedstadens Letbane og ITS Teknik, der netop har indgået aftale om at skifte lyssig-naler ved de 63 lyskryds, som den kommende letbane vil passere.

Af André Bentsen