Lokalt firma udvider i Næstved

Projektleder Morten Kristensen, til venstre, og salgschef Jerzy Wrablewski ser på dagens opgaver. Jerzy Wrablewski startede fra nul i 2012, men har i dag en solid virksomhed, der går så godt, at de har valgt at udvide til Sydsjælland. Foto: Brian Poulsen

travlhed og succes Cura A/S Skadeservice på Valhøjs Allé har så stor succes, at de udvider på Sydsjælland og har tanker på ydereligere vokseværk.

Af Peter Fugl Jensen

Cura A/S åbnede dørene på Valhøjs Allé første gang i 2012. En ny virksomhed så dagens lys og som så mange andre iværksættere stod de to idémænd, direktør Henrik Madsen samt salgschef Jerzy Wroblewsk og med støtte fra kollega Bettina Manniche, stort set uden nogen former for sikkerhedsnet.

”Det føltes som at stå på et 10-meters tårn og kigge ned i et tomt bassin, så hoppede vi og håbede, der ville være vand nok, inden vi ramte bunden,” fortæller Jerzy Wroblewski, som stolt er hoppet op af vandet, der var dybt nok, selvom det var en hård start.

Lokale bakkede op

Ideen blev bakket op af investorer fra Combi Byg og Demskov El, som kunne se en fremtid med skadeservice og at det kunne være en god investering.

”I starten var det hele imod os. Der var kun få, udover Henrik og jeg, som troede på projektet.

Vi kom til gengæld med vores stædighed og tro på os selv, fordi vi havde gjort det godt i andre virksomheder, der også havde med skadeservice at gøre.”

”Vi startede med et rent nul, både med hensyn til penge og kunder. Selvom jeg er sælger, tog jeg ikke mine kunder med fra min tidligere stilling, så det er bygget op fra bunden. Det er lidt den der med ‘American Dream’,” siger Wroblewski, mens vi fra mødelokalet, kan kigge ud over deres store lagerhal.

”Vi har haft overskud fra år 2. Men de første fem år brugte vi al overskuddet til at udvikle forretningen,” tilføjer han.

Vokser med succes

I disse coronatider kan man blive helt euforisk af at høre en succeshistorie fra erhvervslivet, men lige Cura A/S er stort set også sikret arbejde uanset smittefare eller ej.

”Det skyldes, at vi har taget vores sikkerhedsregler i brug for at eliminere spredningen af COVID-19 smitten. Vores arbejde er, at der skal ryddes op og rengøres efter en brand, vandskade eller lignende og vi kun oplevet, at tre kunder har sagt nej, fordi de var bekymrede for smitte,” siger Jerzy Wroblewski.

COVID-19 eller ej, i maj åbnede Cura A/S en ny filial i Næstved.

”Vi valgte at åbne i Næstved, hvor vi har flyttet en projektleder og ansatte ned, der er bosiddende i området. Vores håb er, at vi kan ansætte folk i afdelingen i slutningen af året, hvis alt går godt,” siger Jerzy, der i dag har 37 kolleger i Cura A/S.

”Ja, vi er flere i dag, men vi har også vikarer til hjælp, fordi vi har mere arbejde, end de ansatte kan klare,” konstaterer han.

Vil udvide endnu mere

Hverken Jerzy eller direktør Henrik Madsen kommer fra Rødovre, men Henrik kendte blandt andet Jens og Mikael Larsen fra Combi Byg samt Bjørn Sørensen og Skipper Hansen, som dengang var hos Demskov El.

”Her på Valhøjs Allé ligger vi jo i smørhullet, når det gælder københavnsområdet og når vi skal til Nordsjælland, fordi vi har den gode motorvejsforbindelse.”

”Vi har haft opgaver på Sydsjælland og øerne, men nu vil vi gøre noget mere og Næstved er jo en af de større byer i Sydsjælland. Men vi vil også udvide i enten Holbæk eller Hillerød, som gerne skal være i løbet af de næste to år.” siger Jerzy, der bliver bedt om at se fem år frem:

”Hvis ejerkredsen tager en beslutning om, at vi skal være landsdækkende, enten ved at opkøbe eller at vi selv starter nye filialer op, som i Næstved, så vil det være den næste store udfordring for ledelsen.”

“Det er ikke et mål i dag, men det kan være en naturlig udvikling, blandt andet for at få de store kontrakter med de store forsikringsselskaber,” siger Jerzy Wroblewski.