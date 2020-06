LokalBolig får bysbarn ved roret

Den 30-årige ejendomsmægler Jonas Bertolt Hybel er netop tiltrådt som butikschef hos LokalBolig Rødovre, og det tog ham under to sekunders betænkningstid at takke ja til det tilbud. Foto: Brian Poulsen

bolig Man kan vist roligt sige, at LokalBolig bliver mere lokal. Ejendomsmæglerkæden har fået ny lokal butikschef, der bor i Rødovre og samtidig spiller håndbold på byens bedste hold.

Af André Bentsen

Lokale håndboldfans kender ham formentlig allerede fra banen, hvor han huserer på Rødovre Håndboldklubs 2. Divisionshold og nu kommer mange af byens boligejere også til at stifte bekendtskab med ham.

30-årige Jonas Bertolt Hybel er ny butikschef hos LokalBolig Rødovre, hvor han overtager styrepinden efter Rasmus Bech.

Den nye butikschef er tiltrådt stillingen og det tog ham under to sekunders betænkningstid at takke ja til det tilbud.

”Det kan godt være, at det lyder lidt overdrevet. Men jeg kan helt ærligt ikke forestille mig et bedre job end stillingen som butikschef hos LokalBolig Rødovre,” siger Jonas Bertolt Hybel, der ud over sit engagement i den lokale håndboldklub netop er ved at lægge sidste hånd på en totalrenovering af sin egen villa i Rødovre, hvor han bor sammen med sin hustru Mette og deres søn Karl på ét år.

”Tilbuddet kunne ikke komme på et bedre tidspunkt. Jeg har haft en fantastisk barselsorlov med Karl og kan samtidig atter bevæge mig rundt i huset uden frygt for at jokke foden ned i en halvfuld spand maling,” siger Jonas Bertolt Hybel.

At familien netop har fået renoveret deres hus, ser den nyslåede butikschef som en stor fordel i forhold rådgivning af både hans sælgere og købere.

”Nu er jeg endnu bedre klædt på til at give vores købere gode råd til, hvordan man kan gribe de forskellige renoveringsprojekter an. Samtidig kan jeg også give vores sælgere meget præcis information om, hvad det kan betale sig at få lavet i forhold til tidsforbrug og udgifter, inden boligen sættes til salg. Og hvad det på ingen måde kan betale sig at poste penge i, når det handler om at få pengene hjem igen i forhold til salgsprisen,” slår han fast.

Valgte elitesport fra

Selv kalder Jonas Bertolt Hybel Rødovre for det bedste sted han har boet og han glæder sig naturligvis til at sælge boliger i det lokalområde, som jeg kender og færdes i til daglig. I stedet for en karriere i ejendomsmæglerbranchen, kunne den 30-årige nye butikschef måske have fået en levevej med indspil til stregen med den lille runde bold.

For år tilbage stod Jonas nemlig med to valg. Den ene mulighed var at udleve karrieren som håndboldspiller på eliteniveau. Den anden var at gå efter drømmeuddannelsen som ejendomsmægler.

”Jeg var kontraktspiller i Køge, men måtte dog også erkende, det ville være vanskeligt at nå landshold og udlandsophold med harpiks på hænderne. Samtidig har jeg altid haft en drøm om at blive ejendomsmægler og havde en temmelig klar fornemmelse af, at vejen til eliteniveau i den branche var en smule mere farbar end vejen til eliteniveau i håndbold,” siger han, inden han sætter ord på, hvad det Rødovre har at byde på.

” Her er ganske enkelt alt. Vi er meget tæt på København, men prisen på en bolig i Rødovre Kommune er markant lavere end i Københavns Kommune. Samtidig har vi nogle vidunderlige naturoplevelser med blandt andet Vestvolden og Damhussøen. Der findes alle typer butikker i byen og ikke mindst Danmarks måske bedste indkøbscenter i form af Rødovre Centrum. Vi har fantastiske skoler og institutioner, og jeg kunne blive ved,” siger han.