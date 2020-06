Lejebolig på Sjælland – sådan finder du din nye bolig

SPONSORERET INDHOLD Er du på udkig efter en lejebolig på Sjælland? Uanset om du skal finde en bolig i Rødovre eller i København, kan det være aldeles svært at komme ind på lejeboligmarkedet, og det gode, rummelige lejeboliger hænger bestemt ikke på træerne.

Af SPONSORERET INDHOLD

Dog er det ikke umuligt, at finde en bolig der passer perfekt til dig og din familie. I denne artikel giver vi dig nemlig tre gode råd til dig, der er på jagt efter drømmeboligen på Sjælland.

Brug boligportalerne online

Du har sikkert hørt om de mange online boligportaler. Men det er ofte kun få portaler, som er kendte blandt danskerne. Det er en skam, for udvider du din søgning blot en lille smule, kan du finde din drømmebolig nemmere end du havde troet. Er du på udkig efter en lejebolig i København kan du blandt andet kigge på denne side. Derudover kan det være en god idé at tilmelde dig diverse boliggrupper på Facebook. Her vil de store boligportaler og også flere privatpersoner lægge opslag op, så du kan få et overblik over hvilke boliger der er på markedet. Brug blot søgefeltet og skriv “rødovre bolig” eller “lejebolig i København” – så skal du nok finde frem til gruppen, hvor du skal anmode om medlemsskab.

Ræk ud til dit netværk

Netværk, netværk, netværk. Det er altid en god idé at pleje sit netværk – for måske du kunne få brug for dem, når du skulle søge lejebolig? I dag hvor de fleste er på facebook er det sågar nemmere end nogensinde, at række ud til sit netværk, og mange får succes med netop dette, når de skal finde en ny bolig. Lav et opslag på din facebookvæg – måske der er nogen fra din folkeskoleklasse, der kender en, som kender en, der lejer boliger ud i København? Eller måske de har en idé til, hvor du burde søge din næste bolig.

Vær klar omkring dine krav til boligen

Det allerførste du bør gøre, inden du starter din boligjagt er at overveje, hvilke krav du har til din næste bolig. Hvad er dine krav til størrelse, antal værelser, hvidevarer mm.? Og er du villig til at bo i stuen eller vil du hellere bo i en kvistlejlighed? Vil du helst bo i en nybygget lejlighed, eller ser du charmen i en ældre bolig?

Vi har alle forskellige behov, når det kommer til vores boligsituation, og derfor bør du altid gøre klart, hvad der er vigtigst for dig. Når du er klar omkring dine krav til bolig er det nemlig meget lettere for dig, når du skal lede.