Leder du efter det bedste smørrebrød i København?

Corona-krisen har øget nationalfølelsen hos mange, og fået mennesker verden over til at vende fysisk hjem fra udlandet. Smørrebrød er en stor bestanddel af dansk kultur, og retten findes i adskillige varianter.

Er også du helt vild med smørrebrød? Kan du ikke forestille dig noget mere velsmagende end et godt og højt belagt stykke rugbrød? Frydes dine smagssanser, når du tager en bid af det klassiske danske smørrebrød? Se her hvordan du finder det bedste smørrebrød i København.

Smørrebrød gennem historien

Du kender helt sikkert det højt belagte fest-smørrebrød, som er så belagt, at man slet ikke kan se rugbrødsskiven nedenunder længere. Retten opstod i Danmark i den sidste halvdel af 1800-tallet, og blev hurtigt kendt. Førhen havde smørrebrød blot været en nem måde at medbringe madder udenfor hjemmet eller som hurtig snack indimellem.

Nutildags findes der masser af forskellige slags smørrebrød, og retten er blevet et symbol på noget meget dansk. Man behøver ikke at lede længe for at finde det bedste smørrebrød i København . Der findes adskillige restauranter i byen, som serverer dansk smørrebrød. Man kan spise smørrebrød i verdensklasse, som er utrolig fint og yndigt belagt og pyntet med purløg. Nogle af de kendteste slags smørrebrød er “dyrlægens natmad” (leverpostej, saltkød og sky), flæskesteg med rødkål, roastbeef, pariserbøf og røget laks.

Selvom smørrebrød klassisk er belagt med kød, kan man dog også sagtens finde restauranter, som serverer vegetariske og veganske smørrebrød. Foretrækker man hvidt brød frem for rugbrød, er det heller ikke et problem. Det er på den måde meget nemt at finde frem til ens favorit-smørrebrød.

Dansk mad og kultur under corona

I løbet af corona-krisen er mange mennesker begyndt at vende blikket indad og reflektere over deres nationalfølelse. Når verden føles usikker, prøver så mange som muligt at vende tilbage til deres hjem.

Dette har man i høj grad kunnet se, når danske rejsende har kæmpet om de sidste pladser i det fly, der skulle flyve dem hjem. Man har også kunnet opdage tendensen inden for kulturen, hvor der er blevet spillet mere dansk musik i radioen end nogensinde før. Også danske film, natur-, og historie-dokumentarer, samt daglig fælles morgensang har styrket nationalfølelsen.

Corona-virusset har sat nationer verden over på prøve, og derfor er det en helt almindelig effekt, at man måske oplever et stærkere nationalt tilhørsforhold end tidligere. Det er nemlig nemmere at tackle svære situationer, når man føler, at man er del af et sammenhold og har noget helt grundlæggende tilfælles med andre. Så måske man for tiden oplever, at man har endnu mere lyst til at se danske TV-serier eller spise smørrebrød til frokost, fordi det føles trygt og godt. Verdensrejser og udenlandsk mad venter på os, indtil vi er klar til at komme afsted igen.