Læsekonkurrence med flotte præmier

Nu har alle børn i alderen 5-16 år mulighed for at deltage i en anderledes og sjov læsekonkurrence, hvor man som præmie har mulighed for at tømme en boghandel på fem minutter. Foto: Arkiv

læs læs læs Nu har alle børn i alderen 5-16 år mulighed for at deltage i en anderledes og sjov læsekonkurrence, hvor man som præmie har mulighed for at tømme en boghandel på fem minutter.

Af André Bentsen

Læs bøger i din sommerferie og vind flotte præmier. For alle unge læseheste er det en sommerkonkurrence, der kan få smilet frem og læselysten til at spire. Det er De Danske Børnebiblioteker der endnu engang inviterer børn i alderen 6-15 år til at deltage i Danmarks største læsekonkurrence, Sommerbogen 2020.

Helt konkret går konkurrencen ud på, at børn skal løse forskellige opgaver, når de har læst en bog. Konkurrencen starter den 12. juni og varer til d. 22. august og for at deltage i Sommerbogen 2020 skal du udfylde et udfordringsark og lave tre korte boganmeldelser.

Arket kan hentes på Hovedbiblioteket ved rådhuset eller på Trekanten i Islev. På arket finder du en masse læseudfordringer med varierende sværhedsgrader. Hvis du løser mindst 10 af udfordringerne, er du med i lodtrækningen om at tømme en boghandel. Når børnene har afleveret de tre anmeldelser er de dog sikret en gevinst i form af en såkaldt ’bogpræmie’ som Rødovre Bibliotek beskriver det.

Alle der deltager er samtidig med i konkurrencen om hovedpræmien, hvor tre børn ved lodtrækning får lov til at tømme en boghandlen på fem minutter.

Hvis man vil vide mere om konkurrencen, kan børnebiblioteket på Rødovre Bibliotek og Islev Bibliotek kontaktes. Relaterede nyheder Børnebøger der er lige til at spise

Udlån af e-bøger eksploderer

Læsning skal skabe fællesskab hver for sig