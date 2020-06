I serie 1 efter suveræn sæson

BK Rødovres herrer slutter en suveræn sæson på lørdag klokken 16 hjemme på Elstedvej. Foto: Privat

fodbold BK Rødovre er tilbage i serie 1 efter en suveræn sæson, hvor det kun er blevet til to nederlag og de seneste 12 kampe er vundet. Men ambitionerne er højere end serie: ”Måske rykker vi ikke op det første år, men så skal vi op i Københavnsserien,” siger træner Jesper Funch.

Af Peter Fugl Jensen

Der er masser af talent i BK Rødovres 1. herretrup, der for alvor blev udløst i denne sæson, hvor de suverænt har spillet sig op i serie 1.

”Jeg har hele tiden været 100% sikker på, at det her hold hører ikke til i serie 2, hvilket vores sejrsstime også beviser. Det var selvfølgelig vanskeligt efter corona at vurdere, hvor vi stod, men igen viste det sig, at vi er klart bedre end til serie 2,” mener træner Jesper Funch. Han fortsætter:

”Vi var meget opsatte på, at vi skulle rykke op i år, så det var en forløsning, da det lykkedes os her i oprykningsspillet. Det var tydeligt at se, det betød rigtig meget for alle sammen, for drengene slap virkelig glæden løs, da vi rykkede op allerede efter den første play-off kamp.”

Storsejre i play-off

Oprykningen blev sikret med en 3-0 sejr over Nørrebro United, som ellers havde være Rødovre seneste banemænd, men i play-off var der ingen tvivl og lørdag blev tingene sat på plads i Kløvermarken, hvor Nyhavn FC blev besejret med 5-1.

”Vi spillede en rigtig god kamp ude mod Nyhavn, som kunne være med i kapløbet om oprykning, hvis de vandt over os. Men vi beviste, at vi er tophold med en rigtig god indsats og det er vores intention, at vi også skal bevise vores oprykning er fortjent i den sidste kamp på lørdag, hvor vi hjemme skal møde ØKF klokkken 16. Den kamp vil vi vinde, selvom der reelt ikke er noget at spille for,” siger Funch.

Vil rykke op igen

Men ambitionerne stopper ikke her for Funch og tropperne fra Elstedvej.

”Jeg vil gerne melde ud, at vi går efter Københavnsserien. Det ved spillerne og de er enige i, at det er der, hvor vi bør spille. Vi har jo spillere, som har spillet i de højere rækker i ungdomstiden, så de vil også der op og spille. Måske rykker vi ikke op første år, men så skal vi op i KS.”

”Forventningerne er et dejligt pres at få på sig, det er meget bedre end sådan noget leverpostej, hvor vi bare skal overleve eller være med. Vi skal have ambitioner, for ellers er der ingen grund til, at jeg er træner,” slår rødovretræneren fast. Han fortsætter om den kommende sæson:

”Vi glæder os rigtig meget til serie 1, for vi har haft det svært mod nogle af modstanderne, som står og pakker sig på egen halvdel og det er svært at lirke op, især på Kløvermarken. Den mentale del glæder jeg mig også til for vi er ikke vant til at spille sådan nogle steder. Derfor glæder vi os til møde nogle, der er bedre, for det bliver vi selv bedre af.”

Selvom Rødovres trup har været suveræne i serie 2, ønskes der alligevel tilgang til den kommende sæson.

”Vi har været sårbare overfor skader, fordi truppen er for smal og så trænger nogle spillere til at få konkurrence på deres plads. Helt specifikt drømmer jeg da om en angriber, der scorer 12-15 mål i løbet af en sæson,” siger Jesper Funch, der afslutningsvis opfordrer til at komme forbi Elstedvej på lørdag klokken 16, når oprykkerne slutter sæsonen af.