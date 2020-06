Holder døren på klem for byfest til efteråret

I forrige uge skulle Rådhusplænen have lagt græs til den årlige byfest, men det satte coronakrisen en stopper for. Foto: Arkiv

håber stadig Arrangørerne bag Rødovre Byfest har endnu ikke opgivet håbet om at afvikle en byfest i år.

Af Christian Valsted

Det kulturelle Danmark fik et ordentlig gok i nødden, da statsminister Mette Frederiksen tilbage i april måned meddelte, at festivaler og markeder tidligt må afholdes til september.

Siden har diverse musikfestivaler og markeder aflyst på stribe, men ikke Rødovre Byfest. Her har arrangørerne fortsat is i maven og foreløbig kun udsat den traditionsrige byfest på Rådhusplænen og oplyst, at man arbejder på at finde en ny dato til efteråret.

Og i takt med at Danmark åbner mere op efter coronakrisen, stiger håbet om at det rent faktisk er realistisk af afvikle en fire-dages byfest, som vi kender den med forlystelser og dans på bordene i 60’er teltet.

”Vi er lidt i en venteposition, men har datoerne klar til en fest til efteråret,” fortæller medarrangør Steffen Leholk.

Gør det ikke halvhjertet

Men selvom datoerne er fundet, og godkendt af Rødovre Kommune, afhænger den videre planlægning og den eventuelle afvikling af byfesten, helt og holdent af de udmeldinger som regeringen kommer med.

”Vi ved jo endnu ikke, hvor meget der bliver åbnet op, og hvilke restriktioner vi som byfest skal overholde, så vi må afvente og se,” siger Steffen Leholk. Han fortsætter:

”Det kan hurtigt gå stærkt, men det skal også snart gå stærkt, for en byfest kræver stor forberedelse og vi er kun en lille gruppe af frivillige, der står for planlægning og afvikling,” siger Leholk, inden han fortæller, at en byfest til efteråret kun bliver aktuel, hvis den kan løbe af stablen, som den ’plejer’.

”Vi afventer som sagt udmeldingerne fra regeringen, men hvis byfesten skal blive til noget i år, så er det en betingelse fra vores side, at vi kan give den hele armen og planlægge en fest, som vi altid har gjort. Vi vil hverken lave en byfest på 20, 50 eller 80 procent. Økonomisk skal det løbe rundt og det ville det ikke kunne gøre, hvis vi laver en byfest på halv kraft,” siger Steffen Leholk.