Historisk gåtur på Voldgaden

lere historiske grupper, de såkaldte reenactment-grupper, lagde i weekenden vejen forbi Vestvolden. Foto: Per Dyrby

galleri Coronapandemien satte en stopper for årets Krigshistoriske Festival på Vestvolden, men nogle af aktørerne kunne ikke holde sig væk og gik derfor en tur langs voldgaden i deres uniformer. Se mange flere billeder på rnn.dk

Af Christian Valsted

Igen i år stod en lang række reenactment-grupper fra ind- og udland klar til at blæse til angreb og vise 2000 års krigshistorie frem langs Voldgaden. Men som så mange af forårets og sommerens andre planlagte arrangementer, måtte Krigshistorisk Festival i år aflyse slaget, som en konsekvens af coronapandemien.

I weekenden skulle festivalen have samlet op mod 20.000 gæster på Volden, men selvom festivalen var aflyst, fik krigshistorien alligevel lov til at folde sig ud langs voldgaden, da flere af aktørerne havde aftalt at mødes og gå en såkaldt promenade i de historiske rammer i deres kostumer.

”Det var en rigtig hyggelig dag på Volden, når nu vi ikke kunne få det store knald,” fortæller Martin Jespersen, der er museumsleder i Oplevelsescenter Vestvolden.

