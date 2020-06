Hårdt kæmpende Avarta tabte til slut

Til trods for at komme bagud med 2-0 kort inde i kampen, så kom Avarta tilbage, men det var ikke nok til point.

Af Mike Hjulmand

I sidste weekend var præstationen for Avarta langt fra godkendt, men i dag, lørdag eftermiddag, leverede Thomas Wesths tropper markant bedre. Gæsterne fra Espelunden kom dog rigtig skidt ud til kampen, og efter blot 15 minutter var Brabrand foran 2-0, men de grønklædte gæster viste fremragende moral og derfor var pausestillingen 2-2 i det jyske.

Til sidst fik Brabrand, desværre for Avartas vedkommende, scoret kampens sidste mål og gæsterne måtte derfor se sig besejret med 3-2 i en voldsom intens kamp i det jyske.

“Jeg er meget ærgerligt over, at vi ikke får point. Det er en ekstrem intens kamp og igen, jeg er virkelig ærgerlig over, at det tipper til deres fordel. Vi viser stærk moral, men det er desværre ikke nok i dag,” siger Thomas Westh Hansen efter lørdagens kamp.

Kigger ind i hårde kampe

Der mangler fire kampe for Avartas vedkommende, inden det hedder sommerferie og der var flere ting i dag, der indikerede, at Avarta nok skal få skrabet point sammen, selvom det er hård modstand, der venter.

“Nu hedder det AB på onsdag og derefter to hold, der begge har slået Helsingør. Nu håber jeg, at vi til de kommende kampe kan få skruet på nogle knapper, så tingene vender til vores fordel,“ lyder det fra Avarta-træneren.

De unge får chance

For anden kamp i træk sendte Thomas Westh en debutant på banen. I sidste weekend fik Tristan Ibarra-Hansen debut og i dag var det så Pola Karim, som fik debut.

“Det giver mig et godt boost af selvtillid, at trænerne vælger mig i så svær en kamp og på det tidspunkt i kampen. Samtidig er det fedt at spille i denne klub, der også er min barndomsklub, så det var specielt,” siger Pola Karim efter dagens debut, der altså endte med et nederlag på 3-2 til Avarta.