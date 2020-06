Grønt åndehul tager form i IrmaByen

I begyndelsen af juni måned tager Den Grønne Kile for alvor form. Midt i alt det blå og grønne er der opført en træterrasse, der kommer til at fungere som samlingspunkt for IrmaByens indbyggere. Foto: Presse

IrmaByen Det er ikke kun boliger, der skyder op i rasende fart i IrmaByen. I disse uger er ELF Development og gartnerne fra Optimus i gang med at færdiggøre ’Den Grønne Kile’, der skal fungere som åndehul for store og små i IrmaByen.

Af André Bentsen

Med Vestevolden i baghaven har beboerne i IrmaByen ikke langt til grønne arealer, men inden længe får de også deres helt egen lille grønne park eller kile, som ELF Development, der står bag udviklingen af Rødovres nye store bydel, selv kalder den.

’Den Grønne kile’ tager i disse uger form og gartnerne er i disse dage i fuld gang med at ordne jorden, så der inden længe kan sås græs på arealerne. De sidste beplantninger er ved at blive sat i jorden, mens fitness-området skyder i vejret. Her er redskaberne opsat, mens kanter og faldunderlag er ved at blive etableret.

Den efterspurgte legeplads bliver også placeret i ’Kilen’ og ELF Development oplyser, at der ikke går lang tid før områdets børn kan benytte legetårnet, rutschebanen og kurvegyngen for første gang.

Skal blive et samlingssted

Det er meningen, at ’Kilen’ skal spille en helt central rolle for store og små beboere i Rødovres nye bykvarter. Et grønt åndehul mellem de mange nye boliger. Et sted hvor beboere og besøgende vil kunne trække sig tilbage og finde ro midt i det pulserende bykvarter.

”Visionen for IrmaByen har fra begyndelsen været at skabe en levende bydel, hvor områderne mellem husene inviterer til leg og sociale aktiviteter, som styrker fællesskabet. At se de grønne og rekreative områder begynde at tage form giver en stor tilfredsstillelse og jeg glæder mig til at se dem fyldes med liv hen over sommeren og mange år frem,” udtaler Ludvig Find, der er administrerende direktør i ELF Development.

De offentlige stisystemer kommer desuden til at sikre, at parken bliver lettilgængelig, og at cyklister og fodgængere har gode muligheder for både nemt og hurtigt at bevæge sig rundt i og omkring ’Den Grønne Kile’.