Fjerde nederlag i træk

Avarta spillede i dag fjerde kamp i oprykningsspillet og det endte med et nyt nederlag.

Af Mike Hjulmand

Første halvleg af dagens kamp var godkendt for Avarta, men igen gik det galt og igen med flere indkasserede mål på få minutter. Denne gang var det i starten af anden halvleg, hvor problemerne opstod for de grønklædte. Først et straffespark, der blev sparket sikkert i kassen og få minutter senere var den gal på et hjørnespark, hvor de jyske gæster simpelthen bare var stærkere end hjemmeholdet.

”Vores plan virker egentlig fint i første halvleg, men i anden halvleg laver vi et lidt tosset straffespark og efterfølgende scorer de på et hjørnespark, hvor vi simpelthen bare ikke er stærke nok. Det kan jo ikke fortsætte på denne måde, men vi må arbejde endnu hårdere,” siger Thomas Westh Hansen efter dagens kamp.

Nul point for fire kampe

Fjerde kamp i oprykningsspillet og fortsat ingen point endnu for Avartas vedkommende. Det er vel og mærke stærke hold Thomas Wesths tropper møder, men der skal virkelig point på kontoen i en af de to sidste kamp mod Middelfart eller Thisted.

”Vi skal bruge de sidste to kampe til blandt andet at kigge på spillerne, hvem der kan tage de næste skridt og, hvem der skal være her i næste sæson,” lyder det fra Avartas-cheftræner.

Sæsonens sidste hjemmekamp i Espelunden er på onsdag den 1 juli, hvor Middelfart kommer på besøg klokken 19.