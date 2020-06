Fængslet for voldtægt i lejlighed

En 41-årig mand er blevet fængslet i en sag, hvor han er mistænkt for at have voldtaget en kvinde i en lejlighed i Rødovre. Foto: Arkiv

politi En 41-årig mand er blevet fængslet i en sag, hvor han er mistænkt for at have voldtaget en kvinde i en lejlighed i Rødovre. Det oplyser anklagemyndigheden hos København Vestegns Politi på Twitter.

Af André Bentsen

Retten i Glostrup besluttede mandag at varetægtsfængsle en 41-årig mand frem til den 2. juli.

Manden er mistænkt for at have voldtaget en kvinde i slutningen af maj måned.

Ifølge Ekstra Bladet kendte offeret, en 60-årig kvinde, og den nu varetægtsfængslede mand, hinanden og den 60-årige kvinde havde givet manden lov til at overnatte i hendes lejlighed, da han, ifølge Ekstra Bladet, ikke har nogen fast bopæl.

Ifølge politiet udnyttede den 41-årige mand kvindens gæstfrihed til at tvinge sig til oralsex og samleje.

Ekstra Bladet skriver, at den voldtægtsmistænkte mand efterfølgende truede med at skære halsen over på kvinden, hvis hun sladrede og anmeldte sagen til politiet.

Den 41-årige mand var eftersøgt at politiet, da han søndag blev anholdt på et værested i Rødovre.

