Dresler hiver Cheek til Rødovre

Trevor Cheek gjorde ofte livet svært for Rødovres defensiv i sidste sæson. Foto: Ian Nielsen

ishockey Den 27-årige center Trevor Cheek ser ud til at være en oplagt 1. center for Rødovre Mighty Bulls i den kommende sæson. ”Det har været Thor Dreslers ønskespiller fra dag 1,” siger sportschef Jørgen Illemann, der også afslører, hvem de to unge spillere er, som skal styrke truppens bredde.

Af Peter Fugl Jensen

Amerikanske Trevor Cheek er ny center for Rødovre Mighty Bulls, når pucken smides til den kommende sæson 2020-2021.

”Det har været Thor Dreslers ønskespiller fra dag 1,” siger sportschef Jørgen Illemann. Han fortsætter:

”Han var i Esbjerg i sidste sæson, hvor han viste en stærk personlighed, er en ledertype og passioneret sportsmand, som spiser rigtigt, sover som man bør og gør alle de rigtige ting, når man vil være bedst. Det er vores håb, at den attitude vil smitte af på de andre spillere.”

”På isen kan han spille begge veje og er en rigtig 2-vejs center, som vi forventer vil gøre flere spillere bedre, eksempelvis Matthias Asperup.”

”Det her 100% Dreslers valg, men noget af det vigtigste for mig er, at vi får noget lederskab og nogle folk, som kan drive holdet og har den rigtige attitude, når det går godt og især, når det går skidt. Vi har savnet en rigtig leder og det håber jeg, vi får i Cheek, som mener har en god alder,” siger Illemann, der erkender, Cheek ikke har været let at få til Rødovre.

”Nej, det har han ikke, fordi han ligger i en lønramme, som vi normalt ikke er oppe i. Men jeg mener også, at Cheek er den bedste center, vi har haft hos Mighty Bulls i et par år.”

Flere spillere på vej

Der mangler stadig at blive meldte flere spiller ud, som kommer til Mighty Bulls trup og den ene kan meget vil være en center.

”Får vi en centerspiller mere, kan vi frigive Klarskov som wing, hvilket vil styrke os yderligere,” siger Illemann.

Et par spillere røber Illemann dog.

”Vi får to årgang 00-spillere fra Gentofte. De er oprindeligt fra Hvidovre, men spillede 1. division sidste sæson og vi har hørt særdeles godt om dem. Det er backen Joshua Heerwagen og Jesper Bøgh Horsted, som er forward.”

En bedre trup

Sportschef Jørgen Illemann slipper ikke så let og får en opgave at sammenligne dette års trup med sidste sæson.

”Hvis vi får de sidste spillere på plads, som jeg tror på, så har vi en lidt stærkere trup sammenlignet med sidste år. Desuden, synes jeg, det er spændende med Thors filosofi fra Esbjerg, med at have to dygtige unge målmænd, som kan presse hinanden og hvor dagsformen bestemmer, hvem der skal stå. Det er også et godt næste skridt for William Rørth,” mener Jørgen Illemann, som mindes, at de to unge esbjerg-keepere blev kåret til årets målmand to år i træk.