Det er helt sort

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme 20.000 mennesker samlet i København til demonstration mod racisme er OK – men bryllupsfester skal slutte klokken 24.

Af Chrummer

Der er sgu noget, der ikke giver mening, eller er det bare mig?

Ikke at sorte liv ikke betyder noget – men kan vi ikke i ligestillingens navn så også vedtage, at corona-udsattes liv OGSÅ betyder noget – men én sort kriminel mand i USA, som blivet slået ihjel af politiet, så ryger der 20.000 danskere på gaderne. Dagligt mister sorte mennesker livet over hele jorden på grund af myndigheders overgreb og danskerne kunne ikke

være mere ligeglade. At vi har lukket landet ned for at redde menneskeliv og vores økonomi er skudt i smadder og arbejdsløshedskøen voksker, det sætter vi gerne over styr, for en demonstration for en død mand i et andet land?

Det er tragisk, hvad der er sket i USA, men det er fandme også tragisk, dét der er sket i Danmark.

Men det er nok noget med Facebook at gøre.

Men skulle vi så ikke havde holdt os til protesterne i det forum, i stedet for at skide på alt det, vi har passet på – og har mistet?

Jeg forstår ikke, hvordan man kan tillade at 20.000 mennesker samles til en demonstration, når mere end 50 mennesker ikke må mødes til en konference og unge mennesker ikke må hænge ud på Bryggen og bryllupsfester skal slutte klokken 24. Hvor er logikken?

Er det sådan, at Corona først smitter efter klokken 24?

– du kan snave bruden i gulvet frem til klokken 23:59

– men kys bruden efter klokken 24, så skal vi til begravelse i morgen!?

Sidder din demente og/eller døende mor på plejehjem, så kan du ikke besøge hende. Men hvis en sort man dør i USA – så samles vi ukritisk 20.000 mennesker på Slotspladsen.

Begravelser er blevet holdt via skype til de pårørende. Men hvis en sort man dør i USA – så samles vi ukritisk 20.000 mennesker på Slotspladsen.

Det giver for fandme da ikke mening!!!!!!

Men er løsningen ikke, at man tænker i lidt andre baner fremadrettet. I stedet for et bryllup så anmelder man en en demonstration på ”Sorø Kro”.

Det kunne være en demonstration mod barnebrude. Så i stedet for en æres-port, så kunne man have papskilte med slagord som ”Ned med Bruden”

– og i stedet for lejlighedssange, så kunne man indføre fængende slagsange som ”op med brudgommens”. Ja, og samtlige taler skal ind-

ledes med ”KAMMERATER!”

Det samme kan man gøre med konferencer. For eksempel en konference om, hvordan det offentlige kan blive

mere effektivt. Den kan man jo anmelde som en demonstration, anmeldt af forbundet mod statslig ineffetivitet og idioti.

Så kunne man have bannere med teksten:

”Ned med effektiviteten og op med skatten”.

Det kunne også være en konference i psykiatrien, så kunne man have skilte med teksten:

”Hold skatten i ro, skyd en psykisk syg”.

Der er masser af muligheder, hvis bare vi skifter strategi til at holde en demonstration, i stedet for at hygge os.

Har du hørt om en hamster, som har flækket en klo i Thailand. Jamen, så må vi da samles på Islands Brygge og drikke gravøl. Husk skiltet:

”Red hamsteren”.

Så må Corona sgu lige vente!