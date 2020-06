Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Så fik vi lige en diskussion om racisme. En masse velmenende mennesker kom til orde. Men giver det mening?

Af Chrummer

Man taler om, at Shu-bi-dua’s Danmarks sang er racistisk, fordi de synger at ”de varme lande er noget lort” – Kellogg’s Coco Pops, får også tæsk, fordi de har en abe på deres kartoner. Man taler om, at fjerne statuer af historiske personer, som har haft et ”afslappet” forhold til slavehandel. Eller det typiske danske kompromis, med at sætte en advarsel om, at den pågældende person havde et ”afslappet” forhold til slavehandel – ja og måske en spand man kan brække sig i.

Jeg gider bare ikke være med. Så længe vi har Paludan som sviner udlændinge til i ytringsfrihedens hellige navn i 2020. Et Folketing, som har vedtaget tåbelige love som 24-års reglen, 0 i børnecheck til det 5. barn, talte om at sende flygtninge ud på øde øer, smykkelov, håndtrykslov og vi lader flygtninge drukne i Middelhavet etc etc etc. Så er det sgu da ikke Shu-bi-dua, der er problemet.

En eller anden historisk person, som i sin tid var med til slavehandel – jov, det ved vi jo godt. At smide hans statue ad helvede til, hjælper sgu da ikke noget. Det var sådan det det var – og sådan er det heldigvis ikke er længere. Så måske netop DERFOR skal man lade tingene være. Børnebogen ”Lille Sorte Sambo” er vel heller ikke racistisk. Sambo bliver jagtet af en tiger. Og folk der bliver jagtet af en tiger har en tendens til at være sorte, fordi der hvor tigeren lever, bor der hovedsageligt sorte mennesker, så sandsynligheden for, at det er en hvid dreng er uhyre lille. Bogen bliver vel hverken bedre eller dårligere af, hvis drengen var hvid og hed ”Lille Hvide Blegfis”, vel?

I 1970 da jeg var 5 år gammel tvang min mor mig til at gå til dans. Jeg hadede at gå til dans. Det var så også her jeg så det første sorte mennesker – ja den gang hed det en neger. Ikke som i noget ondt, men det var ordet der var til rådighed. Lige som der kun var eet ord for cykel. Ikke mountainbike, citybike, racercykel. Bare CYKEL. Den sikkert søde pige ville HVER gang danse med mig. Jeg nægtede at danse med hende. Jeg troede hun var beskidt. For helvede jeg var 5 år – og jeg vidste godt hvordan man fik sorte negle! – Jeg mente også, at hvis jeg undgik at få vasket mit blonde hår (den gang jeg havde noget), så ville jeg ende med at blive sorthåret som min Far. Jeg var ikke klogere. Men det gør mig for fanden ikke til et skidt menneske, fordi jeg ikke vidste bedre for 50 år siden – og i øvrigt senere ER blevet klogere!

Vi kan hurtigt blive enige om – i hvert fald de fleste af os – at Hitler var en røv. Jov, men bunkerne på Vestkysten ligger der sgu da stadig. Ja og Frøslevlejren og Mindelunden, ligger der også stadig.

Skal vi ikke bare blive enige om, at det er en del af vores historie på godt og ondt – og så sætte lidt mere fokus på nutiden og sige lidt højere fra over for de mennesker og politikere, som indefører racisme af bagvejen, med tåbelige love for at få ram på sorte mennesker! Lige der burde vi måske have lært noget af historien…men åbenbart ikke.

Slavehandler Heinrich Schimmelmann vidste ikke bedre, men det gør Paludan, så hvis vi skal forbande Schimmelmann, så er jeg åben for forslag for, hvad vi skal gøre med Paludan.

Vores historie er ikke fejlfri – men det er vores nutid så sandelige heller ikke.

Og hvis de varme lande IKKE er noget lort – ja, så var der vel ikke så mange der gerne vil bo i Danmark. Det er vel næppe pga af det gode vejr og de lave skatter!