Damhuskroen på irske hænder

Den historiske bygning ved kanten af Damhussøen vil efter sommerferien åbne dørene som Old Irish Pub. Foto: Brian Poulsen

fremtiden på plads Den populære pubkæde Old Irish Pub flytter ind i Damhuskroens historiske lokaler til efteråret.

Af Christian Valsted

I fremtiden bliver det også muligt at slingre en god brandert hjem fra Damhuskroen. Fremtiden for Rødovres historiske kro er nemlig faldet på plads og stedet fortsætter i samme boldgade.

Det bliver den hurtigt voksende pubkæde Old Irish Pub, der fremover skal forpagte kroen og dermed sørge for fadøl med højt skum og musik fra scenen.

Stifterne af Old Irish Pub, Peder og Kristian Blak, har længe ledt efter den perfekte lokation vest for Københavns centrum. Derfor er brødrene Blak meget begejstrede for, at det er lykkedes at flytte ind i Damhuskroens lokaler på Roskildevej.

”Jeg er simpelthen ovenud glad for, at det her er faldet på plads. Det er fantastisk at overtage et sted med sådan en historie. Det forpligter. Damhuskroen har altid været et folkeligt samlingspunkt, og vi tager nu ansvar for at videreføre den imponerende historie. Her passer vores koncept rigtigt godt, fordi vi lægger stor vægt på den hyggelige oplevelse og den høje standard,” udtaler adm. direktør for Old Irish Pub, Peder Blak i en pressemeddelelse.

Fortsætter i samme navn

Den store irske-åbningsfest finder sted i starten af september og Damhuskroen bliver pub nummer 22 på dansk grund, mens der nu findes otte Old Irish Pubs i Norge og fem i Finland. Alene i 2019 åbnede virksomheden syv nye pubber og tæller nu mere end 1.500 ansatte. Konceptet stammer oprindeligt fra Roskilde, hvor pubben Mulligans blev etableret i 2013.

”Min bror og jeg er jo blot to gutter fra Roskilde, der har fået en god idé. Vi har altid haft vores udgangspunkt i det lokale sammenhold, og det har vi taget med os. Det er uden tvivl en af hjørnestenene i vores succes. Sådan vil det også være på Damhuskroen – masser af lokalt engagement,” udtaler Peder Blak.

Old Irish Pub oplyser desuden, at stedet vil fortsætte med hedde Damhuskroen.

”Utallige festlige timer er blevet nydt på Damhuskroen, og vi sørger naturligvis for, at det fortsætter i vores navn,” lyder det i pressemeddelelsen.