Dårlig start kostede igen

For anden kamp i træk kom Avarta hurtigt bagud med 0-2 og endte igen uden point.

Af Mike Hjulmand

Den solide defensiv som Avarta har været kendt for, den sidder altså ikke lige i skabet i disse uger. For anden uge i træk delte Avarta-defensiven gaver ud og for anden kamp i træk kostede det point. Det offensive spil for Thomas Wesths tropper er egentlig helt fint og i dag kom de også til flere gode på Gladsaxe Stadion, men skarpheden er ikke at finde blandt Avartas frontløbere for tiden. Dog scorede Oliver Carrara holdets enlige mål i dag og bragte for alvor spændingen tilbage i kampen, og det var da også tæt på en forløsende 2-2 scoring, men point blev det altså ikke til. Undervejs i dagens kamp kunne Avarta også notere sig, at Simon Ustrup fik direkte rødt og nu skal han i skammekrogen for de kommende kampe.

Et forkert fodtrin kan koste

På søndag er der ikke råd til et eneste fejltrin hos Avarta, hvor de får Aarhus Fremad på besøg. Det jyske tophold vandt i dag sin kamp over Brønshøj med hele 5-0, men måske er det lige sådan en kamp, der passer til Avarta. Da de mødte FC Helsingør hjemme, hvor alle talte om der ville komme en fodboldlektion, der viste de grønklædte tænder og var foran helt ind mod slutningen af kampen. Det er den samme opgave der venter på lørdag i Espelunden for Avarta, der virkelig må tørste efter point.