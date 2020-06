Bygger lejligheder på den gamle bolchefabrik

Holm Huse er i gang med at opføre seks lejligheder på en byggegrund på Elvergårdsvej Foto: Brian Poulsen

byggeri Holm Huse er i gang med at opføre seks lejligheder på en byggegrund på Elvergårdsvej, hvor der i tidernes morgen var bolchefabrik og hvor Brdr. Søegaard VVS senere havde domicil i 35 år.

Af André Bentsen

Der findes ikke mange boliger med søkig i Rødovre og alene af den grund, må det forventes at opførelsen af seks nye lejligheder, kun et stenkast fra Damhussøen, kommer til at vække en vis en interesse blandt borgere på boligjagt.

Det er Holm Huse der er i gang med byggeriet på Elvergårdsvej 14, der de sidste 35 år har været hjemsted for Brdr. Søegaard VVS og i tidernes morgen fungerede som bolchefabrik.

”Der opføres på Elvergårdsvej 14 i Rødovre, seks kvalitetslejligheder fra Holm Huse med høj fokus på et bæredygtigt materialevalg, højisolerede konstruktioner som får boligen til at overholde de strenge krav for energimærkning A2020, samt giver et ekstraordinært lavt varmeforbrug. Lejlighederne bygges med udlejning som formål,” lyder det i et skriftligt svar fra Holm Huse.