Bortført og tæsket Fotodag hos Vestegnens Politi

Otte mænd er dømt for frihedsberøvelse og røveri efter en episode på Nyholms Allé sidste efterår, hvor en 24-årig blev tvunget ned i et bagagerum og senere udsat for vold og frarøvet 450.000 kroner. Foto: Arkiv

politi Otte mænd er dømt for frihedsberøvelse og røveri efter en episode på Nyholms Allé sidste efterår, hvor en 24-årig blev tvunget ned i et bagagerum og senere udsat for vold og frarøvet 450.000 kroner.

Af Christian Valsted

Det var alt andet end et hyggeligt stævnemøde, der var aftalt den 3. september sidste år på Nyholms Allé, hvor flere personer mødtes for at råde bod på en økonomisk uoverensstemmelse.

En 24-årig var mødt op i industrikvarteret på Nyholms Allé sammen med en ven for at ordne den økonomiske tvist med fire andre personer, der skulle agere ‘mæglere’ i sagen. På stedet dukkede der kort efter en anden bil op, hvor hovedbagmanden i sagen, sammen med fire andre personer, kort tid efter tvang den 24-årige mand ned i bagagerummet på deres bil. Derefter kørte de fra stedet og ”mæglerne” fulgte efter – blandt andet i en bil, som de stjal fra den forurettedes ven. ”Herefter blev den 24-årige kørt til Amager og senere til Frederikssund, hvor han blev udsat for vold og aftvunget 450.000 kroner,” lyder det fra anklager Mie Schjøtt-Kristensen. Bortførslen på Nyholms Allé fandt sted ved 21-tiden den pågældende septemberaften sidste år og ved 22.30-tiden kørte “mæglerne’ tilbage til Rødovre for at aflevere den bil tilbage, som de havde ’lånt’ af den forurettedes ven. I mellemtiden var politiet dog blevet alarmeret og kunne anholde de fire personer på stedet. Senere blev de personer, der havde udsat den 24-årige for vold og frarøvet ham 450.000 kroner, også anholdt. Alle mænd har siden siddet varetægtsfængsel i sagen

og i fredags blev i alt otte mænd ved Retten i Glostrup idømt mellem 1½ og 3½ års fængsel i sagen.

Ud over fængslestraffen blev en af de dømte udvist af Danmark. Alle de dømte har anket dommen.

