Boligselskab ansætter ny direktør

Søren Ljørring tiltrådte som ny direktør den 25. maj og man må sige, at han har et godt kendskab til den almene boligbranche Foto: Arkiv

Af André Bentsen

Rødovre Boligselskab har fundet den person, der skal stå i spidsen for selskabets godt 2000 boliger. Søren Ljørring tiltrådte som ny direktør den 25. maj og man må sige, at han har et godt kendskab til den almene boligbranche. Rødovre Boligselskab har plukket deres nye direktør internt, da Søren Ljørring de sidste fem år bøde har været økonomichef og sidenhen administrationschef i boligselskabet.

Søren Ljørring overtager den ledige direktørstilling fra Bent Lyngsig, der tilbage i januar måned blev opsagt. Rødovre Boligselskab har en vision og målsætning om at levere god service til beboerne, have et velfungerende beboerdemoerati og en velfungerende organisation med engagerede og kompetente medarbejdere i udvikling.

I en pressemeddelelse til Lokal Nyt oplyser hovedbestyrelsen, at selskabet tror, at de vil få indfriet disse forventninger med den nye direktør Søren Ljørring.

Selv glæder den nye direktør sig til at komme i gang med arbejdet.

”Vi er et mindre boligselskab med 2103 gode boliger, alle beliggende i Rødovre Kommune. I branchen bliver denne størrelse ofte betragtet som ’svag’ og sårbar. Jeg ser størrelsen og den geografiske koncentration, som en af vores fordele. Idet vi er tæt på vores lejere, kollegaer, beboerdemokrater og beslutningstagere har vi det bedste udgangspunkt for at levere en god service og skabe den bedste arbejdsplads samt de bedste resultater, til glæde og gavn for beboerne,” udtaler han.