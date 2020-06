Biograf blænder op for gamle klassikere

I næste uge sparker Atlas Biograferne gang i en filmfestival, der sætter fokus på gamle filmklassikere.

biograf Atlas Biograferne har igen tændt popcornmaskinen og de store lærreder i dybet under Rødovre Centrum. I næste uge sparker biografen gang i en filmfestival, der sætter fokus på gamle filmklassikere.

Af André Bentsen

Hvad har Robocop, Star Wars, Footloose og The Terminator til fælles? Jo, de er alle gamle filmklassikere, der tog Verden med storm, da de havde premiere og så er det alle film, som Altas Biograferne har på plakaten, når biografen mandag den 8 juni tager hul på en lokal filmfestival, der sætter fokus på de udødelige klassikere.

”Det er film der fortjener at ses på det store lærred igen,” fortæller Emil Mark Nørholm, der er indehaver af biografen i Rødovre Centrum.

Frem til den 11. juli viser Atlas Biograferne i alt 17 forskellige hitfilm fra glemmebogen og Emil Mark Nørholm glæder sig til gensynet.

”Kort fortalt har vi med ligelig del held og hårdt arbejde skaffet en masse klassikere til biografen.

Det er alle film, der satte helt nye standarder for, hvordan vi laver film i dag. Film der betød meget en gang – og som stadig gør det,” siger Emil Mark Nørholm.

Blandt de film som Altas Biograferne kommer til at vise under retro-filmfestivalen finder man også klassikere som Jumanji, The Goonies og Anne-Grethe Bjarup Riis’ film om modstandsgruppen Hvidsten Gruppen, der ramte landets biografer tilbage i 2012.

Du kan læse mere om filmfestivalen her.