Barn påkørt på Roskildevej

politi En 8-årig dreng blev torsdag eftermiddag påkørt af en bilist i krydset ved Roskildevej og Vamdrupvej. Ifølge politiet kom drengen ikke alvorligt til skade.

Af Christian Valsted

Området omkring Roskildevej og Vamdrupvej var torsdag eftermiddag kortvarig afspærret i forbindelse med et trafikuheld, hvor et barn var blevet påkørt af en bilist.

Københavns Vestegns Politi modtog anmeldelsen om påkørslen klokken 15.28 og drengen var ved bevidsthed og oppe og gå, da politiet nåede frem.

”Drengen blev efterfølgende bragt til hospitalet, men er angiveligt ikke kommet alvorligt til skade,” oplyser presseafdelingen hos Københavns Vestegns Politi.

Ifølge Ekstra Bladets oplysningen skete påkørslen i forbindelse med, at drengen vendte rundt på gaden, da han ville samle en brikjuice op, som han havde tabt.