Arbejde på Randrupvej formentlig skyld i vandkaos

trafik Meget tyder på, at noget forholdsvis uskyldigt Ledningsarbejde på Randrupvej, natten til tirsdag, var skyld i, at vandrør lækkede flere steder i København.

Af Christian Valsted

Det udviklede sig bogstavelig talt van(d)vittigt, da forsyningsselskabet Hofor natten til tirsdag var i gang med at udføre noget ledningsarbejde på Randrupvej.

Det planlagte arbejde resulterede nemlig i, at der kom brud på vandrør på Christianshavn, dele af Amager samt dele af Brøndby og Hvidovre.

På Christianshavn sivede vandet op gennem asfalten og det skabte blandt andet fare for underminering flere steder. Morgentrafikken var mange steder påvirket af de mange sprængte vandrør og tilbage står Hofor med et større opklarings- og ikke mindst oprydningsarbejde.

Den endelig årsag til det københavnske vandkaos er ikke endeligt afklaret, men til Lokal Nyt oplyser Charlotte Kary, der er kommunikationsrådgiver hos Hofor, at de mange brud på vandledningerne formentlig er forårsaget af arbejdet på Randrupvej.

”Vi er endnu ikke helt sikker på årsagen, men meget tyder på, at der i forbindelse med et ledningsarbejde i Rødovre er opstået svingninger i trykket på vandet, som har presset ledningsnettet flere steder,” fortæller hun.