Aflyser stor fest

sankt hans Årets store Sankt Hans-fest på Rødovre Byggelegeplads er aflyst. Børnene bliver dog ikke snydt for en lille fest.

Af Christian Valsted

Det er fast tradition, at Rødovre Byggelegeplads hvert år inviterer til stor Sankt Hans-fest, men i år bliver der anderledes stille tirsdag aften på den store byggelegeplads på Nyholms Allé.

”Vi holder jo ikke det store marked i år på grund af forsamlingsforbuddet og smitterisikoen. Der har altid været Sankt Hans arrangement på Byggeren og vi har i personalegruppen besluttet, at det skal der også være i år. Derfor afholder vi en lille Sankt Hans-fest kun for byggerbørnene den 23. juni mellem 15-16,” oplyser John Sommerset, der er leder af Rødovre Byggelegeplads.