5 lækre restauranter i Hellerup

SPONSORERET INDHOLD Hvis du er på udkig efter en dejlig restaurant Hellerup, så kan det være svært at vælge mellem de mange lækre spisesteder. Her har vi samlet fem bud, som alle vil vække sult og tænder, der løber i vand. Så er der altså kun tilbage at vælge det spisested, som du skal besøge, næste gang du besøger Hellerup.

Af SPONSORERET INDHOLD

Pizze Di Napo

Hvis du er til italiensk mad og er på udkig efter et uformelt spisested, så må du besøge dette sted. Med lækre, italienske pizzaer løber tænderne i vand fra første gang, du træder ind i restaurationen. Foruden at spise på stedet er det også muligt at tage maden med som take away. Spisestedet er ganske uformelt og har blot plads til få gæster.

Hellerup Klub Brasserie

Enestående lokaler, god stemning og lækker mad er blot nogle af de ting som Hellerup Klub Brasserie har at byde på. Menuen byder både på lækker brunch, smagfuld frokost og enestående aftensmåltider. Her får du den klassiske restaurantoplevelse. Så hvad end du er til et godt stykke kød eller en sød dessert, så kan det findes på denne skønne restaurant.

Ca’ Cucina

Hos Ca’ Cucina er der dømt italiensk hygge, så snart man tager et kig på menukortet. Her er fokus på gode råvarer og hjemmelavede specialiteter, som var man i Italien. Pastaen er hjemmelavet, for blot at nævne en ud af mange ting. Kende tegnet for det dejlige sted er, at smagen og maden er i højsædet – lige meget hvad du bestiller fra menukortet. Her er desuden mulighed for hyggelig udeservering på de tørre dage.

Altopalato

Hellerup har meget dejlig, italiensk mad at byde på, og det gælder altså også på Altopalato. Her kan du nyde godt at italienske retter, hvor der er kælet for detaljerne. Vælg eksempelvis 3, 4 eller 5 retter i restauranten, som du kan nyde med et godt glas vin til. Menukortet er enkelt og overskueligt og vidner altså om kvalitet og stilbevidsthed.

Esthers Spisehus

Med en klassisk, dansk restaurant går man aldrig galt i byen. Hos Esthers Spisehus kan du være sikker på lækre, klassiske retter med gode, velkendte smage og råvarer. Frokostmenuen emmer af danskhed og delikate retter på såvel rugbrød som med kartofler til. Foruden en lækker frokostmenu er det også muligt at få sig et godt aftensmåltid. Hvad med at prøve en klassisk ret som rejecocktail eller måske wienerschnitzel?

Der er altså mange gode steder at besøge i Hellerup, og husk, dette er blot fem restauranter ud af mange andre muligheder. En ting er sikker, det er din egen skyld, hvis du besøger Hellerup og går sulten herfra. Spisestederne er mange, og det er altså kun smagsløgene og pengepungen, som sætter en stopper for spiseriet.