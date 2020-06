15.000 kroner i bøde for at opbevare giftslanger i lejligheder

En 40-årig mand fra Rødovre er idømt en bøde på 15.000 kroner i Retten i Glostrup for at have fire giftige slanger i sin lejlighed. Foto: Arkiv

Det er sødt med kæledyr, men giftslanger er lidt for meget af det gode. En mand fra Rødovre er idømt en bøde på 15.000 kroner i Retten i Glostrup for at have fire giftige slanger i sin lejlighed.

Af Christian Valsted