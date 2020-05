Visitationszone forlænges til den 29. maj

Københavns Vestegns Politi har for tredje gang valgt at forlænge den visitationszone, der gør det muligt for politiet at undersøge personer og køretøjer i visse områder i kommunen. Foto: presse-fotos.dk

Af André Bentsen

Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi har i dag besluttet at forlænge visitationszonen i dele af Rødovre kommune til fredag den 29. maj 2020 klokken 18. Det er tredje gang at visitationszonen bliver forlænget og sker fortsat som led i at skabe tryghed for borgerne i området og for at holde to lokale bander i kort snor. Visitationszonen blev indført tilbage i april måned, fordi politiet vurderede, at der var en igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger, som holder til henholdsvis i Husum og i en del af Rødovre.

Politiet vurderer fortsat, at der er en igangværende konflikt mellem disse grupperinger, og derfor har politidirektøren besluttet at forlænge visitationszonen med 14 dage til fredag den 29. maj klokken 18. I forbindelse med visitationszonen, kan politiet foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd

Politiet oplyser, at hensigten fortsat er at genskabe trygheden for borgerne i området ved at sikre, at personer i området ikke bærer våben af nogen art. Københavns Vestegns Politi samarbejder tæt med Københavns Politi i denne forbindelse.

Her gælder visitationszonen

Visitiationszonen er afgrænset af Slotsherrensvej, Rødovrevej, Veronikavej, Randrupvej, Damhus Boulevard, Frøslevvej, kommunegrænsen mod Hvidovre kommune, kommunegrænsen mod Brøndby Kommune, Korsdalvej, Rødovre Parkvej, Tårnvej og Slotsherrensvej.