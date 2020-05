Vil gennemføre stafet i corona-tilpasset version

Der bliver ingen Stafet For Livet på Rådhusplænen i år, men styregruppen bag motionsbegivenheden forventes at afvikle en corona-tilpasset udgave af løbet. Foto: Arkiv

stafet for livet Årets lokale Stafet For Livet forventes at blive gennemført, men i en online-udgave, hvor hovedfokusset ikke bliver at indsamle penge, men i stedet at signalere sammenhold og fællesskab.

Af André Bentsen

2019 var et rigtig godt år for den lokale udgave af motionsbegivenheden Stafet For Livet, der sætter fokus på kræftsagen.

I august måned sidste år løb og luntede 910 deltagere mere end 175.000 kroner i kassen til Kræftens Bekæmpelse og i december måned kunne styregruppen lade sig hylde på Plejehjemmet Ørbygård, da Rødovre Kommune tildelte styregruppens mange frivillige prisen som ’Årets Ildsjæle’.

I år var der lagt op til en endnu større stafet med et deltagertal på over 1000, men sådan bliver det ikke. Corona-pandemien har sat en stopper for stafetten, som man kender den, hvor deltagerne i 24 timer går eller løber rundt om rådhuspladsen og rådhusplænen.

Efter grundige overvejelser er styregruppen imidlertid kommet frem til, at Rødovre ikke kan leve uden en stafet og at der derfor vil blive afviklet et alternativ Stafet For Livet i Rødovre den 29. august fra klokken 14.00-22.00. Det oplyser styregruppen i et skrivelse, der er lagt ud på lokalgruppens facebookside.

”Vi har brugt de sidste mange uger på at tænke, undersøge, tænke lidt mere og vi er nu kommet frem til. Vi kan ikke leve uden en stafet i Rødovre i 2020. Vi inviterer dig derfor til en online stafet for livet Rødovre lørdag d. 29. August,” skriver styregruppen blandt andet.

I skrivende stund har 112 deltagere, fordelt på 10 hold, tilmeldt sig årets stafet, der i lyset af coronakrisen vil slå et slag for sammenholdet og fællesskabet.

”Fokus er ikke på at samle penge ind, men i stedet at vise, at vi står sammen om alle der kæmper, dem der har kæmpet og vundet, og dem vi har mistet undervejs. Det gør vi netop ved sammenhold og fællesskab,” skriver styregruppen.

Følg med online

Styregruppen oplyser videre, at alle hold i stedet kan lave egne ruter med et samlingssted. Hvert hold kan inden dagen få udleveret stafet-balloner og låne et stafet-beachflag, ligesom der også er lagt op til, at deltagerne kan købe lysposer til lysceremonien og samle penge ind på andre måder undervejs.

”Vi vil i løbet af dagen komme forbi alle samlingssteder (flere gange) og lave liveudsendelser til facebook og Instagram, ligesom styregruppen vil have et samlingssted på Rådhuspladsen, hvorfra vi vil følge med, komme med opdateringer samt live-underholdning via sociale medier og meget mere,” oplyser styregruppen.

Håber på 15 hold

Der vil også være live åbningstaler og fightertale, men det hele afhænger af, om de allerede tilmeldte hold ønsker at fortsætte og derfor skal alle holdkaptajner spørge deltagerne om de ønsker at fastholde tilmeldingen/donationen til det alternative arrangement.

” Vi har desværre ikke mulighed for at lade deltagergebyret overgår til stafetten 2021. Ønsker man ikke at fortsætte som holdkaptajn kan deltagere på holdet eventuelt oprette et nyt hold hvor man overføre deltagergebyret til,” skriver de frivillige i Stafet For livet, der håber på opbakning og mindst 15 deltagende hold til årets stafet.

” Vi tror på, at vi i Rødovre kan gøre en forskel og vise at vi sammen står ved sammenhold & fællesskab. Nu ligger bolden hos Jer og vi glæder os til at høre Jeres tilbagemeldinger,” lyder beskeden ud til holdkaptajnerne og de 112 deltagerne, der allerede har tilmeldt sig årets stafet.