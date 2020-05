Vidne så mand med kniv på Tårnvej

En 40-årig mand blev torsdag den 30. april sigtet for flere lovovertrædelser efter at politiet standsede ham med en kniv på Tårnvej. Foto: Arkiv

politi En 40-årig mand blev torsdag den 30. april sigtet for flere lovovertrædelser efter at politiet standsede ham med en kniv på Tårnvej.

Af André Bentsen

Der venter lidt af en bøderegn til en 40-årig mand.

En politipatrulje blev torsdag i sidste uge, ved 19.30-tiden, kaldt ud til en adresse på Tårnvej, hvor et vidne havde set en person med en kniv.

På stedet traf politiet den mistænkte mand ved sin knallert og sigtede ham for overtrædelse af knivloven. Politiet vurderede samtidig, at manden var påvirket af alkohol og narkotika. Den 40-årige mand blev derfor sigtet og anholdt for spirituskørsel.

Han erkendte at have drukket alkohol, men nægtede at være narkopåvirket. Han blev kørt med til politigården i Albertslund for at få taget en blodprøve. Manden var desuden frakendt førerretten, hvorfor han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

Er du frakendt førerretten, koster det en bøde første gang, du alligevel fører bil. Bødestørrelsen afhænger af din indkomst. For eksempel er bøden 10.000 kroner, hvis du tjener 250.000 kroner årligt. Tjener du 400.000 kroner, er bøden på 16.000 kroner.

Straffen for narkokørsel afhænger af, om der er tale om kørsel med hash i blodet eller kørsel med andre stoffer i blodet. I begge tilfælde er bøden indkomstbestemt og beregnes ud fra årsindtægten.