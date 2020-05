Stille åbning for idrætten

Der skal være mindst to meters afstand mellem tennisspillerne. Foto: Privat

idræt I sidste uge blev Rødovre Tennisklub åbnet op for udendørs brug, men under restriktioner. Flere udendørs aktiviteter forventes åbnet i nær fremtid.

Af Peter Fugl Jensen

Selvom fase 2 åbningen stadig ikke er impliceret i det danske samfund, så har fase 1 givet mulighed for at nogle idrætsaktiviteter kan åbne.

”I sidste uge kunne man spille udendørs tennis hos Rødovre Tennisklub, men det er åbnet med visse restriktioner, som man allerede kender. Altså holde to meters afstand, afspritning er vigtig og så er der ikke åbnet for klubhuset og toiletter, så man kommer kun for at spille tennis,” siger Henning Elmelund, der er Kultur- og Fritidschef i Rødovre Kommune. Han fortsætter:

”Vi har haft en god dialog med Rødovre Tennisklubs bestyrelse, som er klar til alle forbeholdene og bliver de overholdt, ser vi ingen grund til at lukke ned igen.”

Mere idræt åbner

Det tyder på, at flere idrætsforeninger, der dyrker idræt udendørs, kan se frem til snart at byde deres medlemmer velkommen.

”Der arbejdes i hvert fald på højtryk for løsninger. Det kan eksempelvis være for cykelklubben, petanque, løbeklubben og Rødovre Atletik Club. Desuden ser vi på, hvordan fodboldklubberne kan træne á grupper på 10 og uden kontakt,” siger Henning Elmelund, der forventer mere nyt måske allerede i denne uge.