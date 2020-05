SPONSORERET INDHOLD Få tips her og læs om de mange muligheder med LED-belysning | Spar mange penge og få samtidig langt bedre belysning, der både er flottere og holder længere.

Spar penge på elregningen med LED-belysning

Coronakrisen har, ud over at være skræmmende, givet Danmark og hele verden et ordentligt hak i økonomien, og både politikere og økonomer spår, at samfundet kommer til at bruge de næste mange år ud i fremtiden på at dække det økonomiske tab.

Ingen ved, hvor slemt det bliver, men kigger man på aktiekurser og ledighedstal, er der nok ikke nogen tvivl om, at det kommer til at kunne mærkes. Uanset hvad så kan nedgangstider være et godt tidspunkt at se på, om ikke man kan spare nogle penge i privatøkonomien, som man i stedet kan bruge dem på noget sjovere.

Skift til LED-belysning

Èt af de steder hvor man nemt kan spare penge i privatøkonomien, er ved at skifte belysningen i hjemmet til LED-belysning.

LED-belysning har efterhånden været på markedet i en længere årrække. Da det i sin tid kom frem, blev LED hurtig koblet med ord som grimme pærer, dårligt blåt lys og lav kvalitet.

Dette er heldigvis længe siden, og teknologien har oplevet en rivende udvikling, der i dag sikrer, at man kan få top-kvalitets produkter til rigtig skarpe priser. Se fx udvalget her hos den anerkendte forhandler, PlusLED. Plusled har været på markedet længe og sælger LED-Produkter både til private og erhverv.

Fordelene ved LED

Der er nogle helt åbenlyse fordele ved LED-belysning, som også er grunden til, at man stort set ikke bygger nyt i dag, uden at alt er LED.

Spar på elregningen

Som artiklens overskrift antyder, så sparer man mange penge på elregningen ved at skifte til LED-belysning, sammenlignet med fx gammeldags glødepærer og halogenpærer. Faktisk kan du spare helt op mod 90% af elforbruget, når du skifter til LED, alt efter hvilke pæretyper, du har siddende. På årsbasis bliver dette virkelig til noget, der kan mærkes.

Holder længere

En LED-pære er baseret på diodeteknologi. Derfor holder LED-belysning generelt meget længere end traditionelle glødepærer, der har en glødetråd, der med tiden brænder over. Hertil bliver LED-belysning ikke nær så varm, hvilket også er med til at sikre levetiden.

Flere muligheder

LED-belysning har givet mulighed for at indrette med belysning på helt nye måder, end man kunne før i tiden. Ud over nogle af de klassiske og meget populære produkter som indbygningsspots og LED-armaturer, Vinder LED-strips, også kaldet LED-bånd rigtig meget frem i popularitet. LED-strips kan tilpasses i længden og monteres alverdens steder som kanten på loftet, under trappen, bag møbler etc. Og så kan det tilmed fås i RGB-versioner, hvor man kan styre farven mellem millioner af farver og nuancer.

Generelt findes der LED-belysning til ethvert behov, og mange LED-produkter er i dag lavet rigtig smart, så LEDen er indbygget i det lampe-armatur man køber. Så skal man ikke ud og købe tingene hver for sig, og samtidig er produkterne lavet med nemme og smarte opsætningsbeslag og sammenkoblingsmuligheder, der gør det let som en leg at få monteret de ønskede steder i hjemmet.