Sommeren er på vej – øget efterspørgsel på grillknive fra Laguiole

Det er ikke til at tage fejl – sommeren er på vej. Dagene bliver længere og temperaturerne højere. De første grill bliver fundet frem fra deres skjul, og webshops begynder at mærke øget efterspørgsel på grill og grilludstyr.

Det gælder ikke mindst hos den landsdækkende forhandler barlife.dk, der blandt andet sælger laguiole grillknive og andet grilltilbehør. Her er særligt salget af laguiole eksploderet frem mod den nye grillsæson, og indtil videre tyder alt på, at den tendens fortsætter med uformindsket styrke.

Laguiole – fransk håndværk i højeste kvalitet

Webshoppens kunder er særligt vilde med det franske brand, der består af grillknive, køkkenknive, bestik og flere andre spændende produkter. Oprindeligt var laguiole primært kendt for sine knive, men i dag byder produktsortimentet på alt fra salt og peberkværne til champagnesabler og vinåbnere.

Årsagen til, at netop laguiole er sommerens populære mærke skyldes formentligt, at der er tale om fransk håndværk i høj kvalitet. Den lille franske by Laguiole har produceret knive i århundreder, og henvender sig med sit smukke design og solide håndværk til grillentusiaster og andet godtfolk, der ikke ønsker at gå på kompromis med kvalitet og design. Og det er noget, vi danskere kan lide.

Kunder tiltrukket af kvalitet til lave priser

Det samme gælder prisen på laguiole. Når der er tale om steakknive af høj kvalitet, følger prisen som regel med. Hos barlife.dk kan du imidlertid købe flere af de smukke, franske laguiole steakknive uden, at de koster spidsen af en jetjæger. Tværtimod.

Afhængigt af hvilken træsort, du ønsker knivens skaft i, er det muligt at købe 6 laguiole steakknive for priser, der starter omkring 400 kr. for et sæt. Vælger du i stedet et skaft i plastik, starter prisen allerede ved 199 kr. for et sæt. Her får du altså franske kvalitetsknive til priser, som budgettet sagtens kan bære, og det samme gør sig gældende for de andre produkter, der er en del af det unikke laguiole sortiment.

Perfekt til den danske grillaften

Laguiole er som nævnt særlig kendt for deres knive. Det gælder ikke mindst laguiole grillknive, der med sit lange, slanke og elegante udseende pynter på ethvert bord. Grillknivene er ikke blot en fryd for øjet – de gør også arbejdet færdigt, når de saftige steaks kommer på bordet. Kniven har et fantastisk snit og skærer fint igennem selv tykke steaks, og er dermed et ideelt valg til den danske grillaften.