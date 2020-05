Skovmoseskolen holder fanen højt

Drengene fra SKovmoseskolens ældste klasser er glade for, at være sammen igen.

Mens mange af byens børn har nydt de ekstra ugers skolepause, har Skovmoseskolens elever savnet hverdagen med venner og lærere, men ikke så længe. Som specialskole startede de op før alle andre, men til en helt ny skoledag.

Af André Bentsen

For elever, der er vant til struktur, vaner og faste rammer, hvor brede og fleksible de så end måtte være, skulle man tro, at krisen ramte eleverne på Skovmoseskolen hårdere end alle andre.

Husker man at spritte hænderne af, når man går ind og følger pilene i gulvet, der markerer, hvad vej man skal gå og minder om, at man stadig skal holde afstand, er der imidlertid ingen grund til at male fanden på væggen. Eleverne på Skovmoseskolen har holdt fanen højt, mens deres jævnaldrende har fået hjemmeundervisning, men det var ikke gået så godt uden en indsats fra familierne, forklarer skoleleder Lars Klinte.

”Vi havde en del bekymringer omkring at forsætte undervisningen. Det har været bombastisk at åbne op, fordi det er svært for mange af børnene rent hygiejnisk, men forældrene har været gode til at hjælpe,” siger han.

Foran sin klasse møder vi Anton, der har en downunderperiode lige netop nu. Det betyder, at han med en accent, der ville give 12 til en engelskeksamen, snakker australsk og lige kipper med hatten, da vi møder ham.



Savner musikken

Vi snakker om corona og Crocodile Dundee.

”De sidste par dage har været fine, men der var nogle slight changes, jeg ikke kan lide. Eksempelvis, at man ikke kan spille på musikinstrumenter. Jeg savner musikken. Vi havde nogle dage, hvor alting var lukket ned med karantæne, så der skulle vi lave træningsøvelser derhjemme. Der blev jeg lidt bekymret for, om jeg gjorde det godt nok, så det er godt at være back in buisiness og det er nice at se sine venner igen,” siger Anton.



Hans kammerat Svend, som vi møder på vores vej ud i skolegården fortæller, at det var svært at omstille sig til de nye retningslinjer.

”Jeg var lidt forvirret, for jeg vidste ikke, hvad corona var i starten, men så googlede jeg mig frem til det. Nu snakker vi jo meget om det i klassen og med vennerne. Og så har vi sat tape på bordene, så man husker at holde afstand,” fortæller Svend, mens Anton supplerer, at de yngste elever ikke helt forstår at holde reglerne.

”Men så har de heldigvis voksne hjælpere, der kan holde dem i ørene,” griner han.





Savner at kramme

Mens Svend bruger det meste af sin tid på at programmere sit eget computerspil, savner flere af eleverne den fysiske leg, der plejer at være.



” Jeg er lidt forvirret over pilene i gulvet, men man vænner sig til dem,” siger Svend og får følgeskab af Axel, der som mange andre er blevet rigtig bekymret over al den snak om corona hele tiden.



”Det er godt at være sammen med vennerne, men det er også godt, at vi holder afstand til hinanden, fordi corona godt kan være farligt. Jeg kan godt blive bekymret, når jeg hører så meget dårligt hele tiden. Det er ikke som influenza, men det går nok,” siger han og fortsætter hurtigere end Jeres journalist kan nå at stille et nyt spørgsmål:

”Det er lidt svært, at klasserne fungerer på en anden måde, end normalt og man skal spritte af hele tiden.”

Igen går det hurtigt, og vi må se os overvundet i hurtigheden i Axels talestrøm.

”Vi må ikke længere mødes til morgensamling. Man må ikke kramme, men man må godt kramme sine bedsteforældre,” siger Axel inden vi sender ordet videre til Devin der er glad for at have fået sin skolegang retur.

”Det bedste ved at være i skole er, den gode historie, jeg er i gang med at skrive som opgave. Det har været noget af det fede ved at komme tilbage i skolen.



Man må ikke ryge

Skoleleder Lars Klinke er stolt af, hvordan eleverne har klaret at få lavet om på deres normale undervisningsfag og hold, fordi man især på Skovmoseskolen arbejder på kryds og tværs af årgange og klasser. I dag kører man eksempelvis morgensamlingen med fællessang over nettet, livetransmitteret fra Teatersalen, mens eleverne synger med ude i klasserne. Det er et hit.

”Vi havde tænkt det sværere, end det i virkeligheden er. Det er fagligt svært, fordi vi ikke kan veksle på tværs, men det går ret godt og eleverne er glade for at være tilbage, også selvom de har misset en lejrskole i den pause der nåede at komme,” siger han og lader Axel slutte interviewet med sine helt egne coronaråd:

”Husk at spritte af, husk at holde afstand. Corona er en sygdom og man må ikke ryge.”