Skoler åbnet helt – klubberne følger snart trop

Der er okay afstand og alligevel forfriskende meget liv over skoleåbningen for de største elever. Her på Rødovre Skole tirsdag morgen. Foto: Brian Poulsen

Genåbning I går bød Rødovres skoler endelig velkommen til de ældste elever. Snart følger klubberne også, håber kommunen.

Af André Bentsen

Alle elever fra 6. til 9. årgang vil i denne uge modtage op til fire lektioner i gennemsnit om dagen, altså 20 lektioner om ugen med fysisk tilstedeværelse.

Den fysiske undervisning suppleres med lærerunderstøttet fjernundervisning i op til 10 lektioner om ugen. Det giver samlet op til 30 lektioners lærerunderstøttet undervisning. Hertil kommer elevernes selvstændige arbejde.

“Vores ansatte på skolerne har allerede opnået erfaring og faglighed med fjernundervisning igennem den foregående periode. Vores skoleledere har fået mange tilbagemeldinger fra både elever og forældre om, at fjernundervisningen er værdifuld og har et højt fagligt niveau. Det vil naturligvis fortsætte efter genåbningen,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

Som følge af sundhedsmyndighedernes reducerede krav til afstand fra to til nu én meter kan kommunen nu frigøre både personale og lokaler fra undervisningen af 0. til 5. klasse. De ressourcer vil blive brugt til at sikre 6. til 9. klasses tilbagevenden.

Klubber og 10. klasse

Ungecenteret2610 laver deres egen plan for genåbningen af 10. klasse.

“Her tilstræber vi, at der er så mange undervisningslektioner med fysisk tilstedeværelse som overhovedet muligt. Åbningen vil foregå i trin og udvides i takt med, at skolen oplever, at elever og personale fungerer godt i de nye rammer og strukturer med afstand, håndvask og nye madordninger,” siger Britt Jensen, der ser frem til, at klubberne snart kan åbne igen, så kommunens børn og unge kan vende

tilbage til de stærke fællesskaber, som der er i både ungdomsklubber, ungdomsskoler og på byggelegepladserne.

Alle forældre bliver orienteret direkte om de nærmere rammer for genåbningen af ungdomsskoler og

ungdomsklubber.