Servicebus skal køre på el

Hvor tit og hvor sent skal Servicebussen stoppe og køre? Det er nogle af de spørgsmål, som de lokale kandidater må forvente at kunne svare på, når der onsdag er valgmøde med SeniorRådet på Rødovre Bibliotek klokken 16.

I fremtiden bliver Servicebussen grønnere og kører længere Foto: Arkiv

Servicebussen Movia og Rødovre er klar med plan, der skal gøre Sevicebussen til en emissionsfri bus og forlænge ruten i Kærene til gavn for ældre og gangbesværede.

Af André Bentsen

Fakta om Servicebussen: Servicebussen er specielt indrettet med lav gulvhøjde, mange holdestænger og plads til to kørestole. Køreplanen er desuden tilrettelagt, så buschaufføren har tid til at hjælpe passagererne, når de skal af og på bussen.

Bussen kører igennem Rødovre Kommune fra Rødovre Station i syd til Viemosevej i nord.

Bussen kører ruten fire gange dagligt mandag til fredag og to gange om lørdagen med udgangspunkt fra Rødovre Station. Undervejs kommer bussen bl.a. forbi Vestbadet, Rødovre Centrum, Rødovre Rådhus, Plejecentret Engskrænten, Rødovrehallen, Plejecentret Broparken, Islevbadet og Ørbygård.

Der var meget snak om det før valget, men nu er snak blevet til virkelighed. Eller det vil sige, at om tre år rammer virkeligheden også virkelighedens verden.

Når Servicebussen til den tid triller ud på vejene i Rødovre, skal det nemlig være som en emissionsfri bus, og nu er Rødovre Kommune i samarbejde med Movia klar med en plan for omstilling til el-bus. Det oplyser Rødovre Kommune onsdag morgen i en glad besked, der også afslører, at der bliver ændret i bussens køreplaner, og bussens sidste tur forlænges til ’Kærerne’ til gavn for ældre og dårligt gående.

Der er fokus på den grønne omstilling i Rødovre Kommune. Det viser sig blandt andet ved, at det i forbindelse med vedtagelse af Budget 2020 blev besluttet, at Servicebussen skal gøres emissionsfri hurtigst muligt. Det betyder, at den gratis busrute i fremtiden skal betjenes med eldrevne busser.

”I Rødovre Kommune er vi i front, når det kommer til den grønne omstilling. Vi har en lang række indsatser for at nedbringe vores co2-udledning. Vi arbejder for eksempel løbende for at gøre vores kommunale bygninger mere klimavenlige. Vi har fokus på, at vores egne kørertøjer, som biler til hjemmeplejen og vores skraldebiler, er emissionsfrie, og vi stiller løbende samme krav til de af vores samarbejdspartnere, der levere transportmidler til at varetage opgaver i Rødovre. Nu er turen så kommet til Servicebussen,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Jan Kongebro.

Den grønne omstilling af Servicebussen kan tidligst ske ved førstkommende kontraktfornyelse i 2024.

Ny køreplan og forlænget rute

Fremover vil Servicebussen gå fra 110 minutters til 120 minutters drift, hvilket svarer til servicebussens nuværende køreplan for lørdage. Ændringerne i køreplanen fortages for at give buschaufførerne bedre muligheder for at yde passagerer med særligt behov en ekstra service.

Servicebussen har behov for ekstra køretid, hvis den nuværende køreplanen skal overholdes. Bussen er særligt udfordret af parkerede biler langs ruten. Samtidig oplever buschaufførerne et øget behov for hjælp og service til flere brugere i forbindelse med på- og afstigning.

”Servicebussen er et gratis tilbud til alle med særligt fokus på, at der skal være tid til at tage hånd om de af vores borgere, der har behov for lidt ekstra service i forbindelse med at komme af og på bussen. Derfor er det helt afgørende, at chaufførerne har den fornødne tid til at yde netop den service. Det sikrer vi ved fremover at køre med 120 minutters drift på ruten,” siger Jan Kongebro.

Ændringen giver desuden en mere overskuelig tidsplan, da ankomsttiden for hver stop bliver med to timers mellemrum.

Som en ekstra service til de af Servicebussens brugere, der bor i ’Kærene’, udvides bussens sidste kørsel til Lillekær i stedet for som hidtil at stoppe ved Rødovre Station.