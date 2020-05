Hovedstadens Beredskab måtte mandag formiddag et smut forbi Damhus Boulevard, hvor der var kraftig røgudvikling fra et elskab. Foto: presse-fotos.dk

politi Hovedstadens Beredskab måtte mandag formiddag et smut forbi Damhus Boulevard, hvor der var kraftig røgudvikling fra et elskab.

Af André Bentsen

En varm og ossende transformator var mandag formiddag årsag til, at Hovedstadens Beredskab rykkede ud til Damhus Boulevard. Brandvæsenet fik meldingen om kraftig røgudvikling fra el-skabet klokken 10.31 og kunne på stedet køle skabet ned med en god gammeldags pulverslukker. Hovedstadens Beredskab oplyser, at Radius blev rekvireret til at overtage skadestedet.